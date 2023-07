Tegoroczna susza. Minister Telus o pomocy dla rolników

Gościem programu 24 pytania w Polskim Radiu 24 był dziś minister rolnictwa Robert Telus. Polityk był pytany m.in. o tegoroczną suszę i pomoc dla rolników w tym kontekście. Minister krótko także podsumował pierwsze 100 dni swojego urzędowania.

– Oczywiście że będziemy [pomagać], dlatego też powołaliśmy komisje do badania suszy w Polsce. Nie tylko aplikacja, która jest od paru lat i ona idzie w dobrym kierunku, ale chcemy to porównać sobie, żeby to było obiektywne, dlatego te komisje już są powoływane, już będą szacować. I będziemy oczywiście tutaj pomagać rolnikom w tej w tej trudnej suszowej sytuacji – zapowiedział minister Telus.

Choć oficjalne podsumowanie 100 pierwszych dni na stanowisku ministra rolnictwa zaplanowane jest na godz. 13, to Telus odniósł się do okresu swojego urzędowania już teraz.

– Łatwo nie było. To był trudny okres, przede wszystkim okres wojenny bo mamy za wschodnią granicą wojnę. To wszystko się odbije na naszej gospodarce, odbija się na polskim rolnictwie i oczywiście tutaj tej pracy było dużo, ale pewne satysfakcje są i to jest najważniejsze. Satysfakcja taka, że udało nam się ze zbożem, udało nam się też opanować tą sytuację, bo przecież gdyby nie nasze decyzje, decyzje rządu, zatrzymanie granicy 15 kwietnia na Ukrainie, to Unia Europejska nie widziałaby w ogóle problemu. – stwierdził minister.

– Jesteśmy z polskimi rolnikami. Wiele rozmów z rolnikami, wiele spotkań z rolnikami i te na protestach i te na granicy, ale i one są ciężkie, trudne, bo wiadomo, są emocje, ale to przynosi tyle tyle takiej takiej nadziei, że wspólnie z rolnikami uda nam się przetrwać ten trudny okres po to, żeby wzmocnić polskie rolnictwo – dodawał.

Następnie został zapytany o zakaz importu zbóż z Ukrainy.

– Mam nadzieję, że uda nam się wywalczyć z naszą piątką koalicyjną w Unii Europejskiej przedłużenie tego [terminu zakazu importu mijającego 15 września, red.], dlatego też spotykamy się w najbliższą środę; ministrowie 5 krajów przyjeżdżają do Polski i tutaj będziemy mieć rozmowy […]. My sobie poradzimy, my mamy już pewne doświadczenia w tej kwestii, na pewno nie zostawimy polskich rolników, na pewno będziemy z polskimi rolnikami. To są decyzje trudne, ale na pewno to jest jakby dla nas najważniejsze, number one to polskie rolnictwo […]. Niejedna osoba mnie już pytała, dlaczego 15 września. Nie wiem, po prostu nie wiem, dlaczego Komisja Europejska, dlaczego Unia Europejska tylko zrobiła to do 15 września. Z tyłu głowy każdego Polaka myślę, że się rodzi w tej chwili pytanie, czy to nie chodzi o wybory – spekulował Telus zapewne nico zapominając choćby o zachowaniu europosłów partii rządzącej w Parlamencie Europejskim oraz o tym, że inercję koalicji rządzącej ws. importu zbóż z Ukrainy przerwali dopiero rolnicy przypominając o swoich problemach na ulicach.