Sto dni urzędowania ministra Telusa. Co się udało, a co nie? A co sądzą czytelnicy?

Dziś odbyła się konferencja prasowa ministra Roberta Telusa, w której podsumował on 100 dni swojego urzędowania. Polityk ochoczo wymieniał zasługi swoje i całego resortu, w kontekście niepowodzeń był już o wiele bardziej skromny.

Narracja ministra w ogóle nie różniła się od tego, co znamy już bardzo dobrze z jego wystąpień. Również zasługi resortu pod przewodnictwem Telusa wymienione podczas konferencji powtarzane były jak mantra z 15 miliardami złotych dla polskich rolników na czele.

– Ponad 15 miliardów złotych pomocy dla rolników w związku z wojną na Ukrainie. Drodzy państwo, takiej pomocy nie było nigdy. Ponad 15 miliardów złotych dla polskiego rolnictwa. Niektórzy mówią, że to jest rozdawnictwo […]. To mogą mówić tylko ludzie, którzy nie rozumieją bezpieczeństwa żywnościowego. To, co robimy, to jest właśnie zabezpieczenie Polaków pod względem bezpieczeństwa żywnościowego – mówił na początku konferencji minister.

Następnie podziękował protestującym jeszcze niedawno związkowcom i rolnikom za trudne, acz merytoryczne rozmowy. Wyliczał też zasługi koalicji “5” w sprawie importu ukraińskich zbóż. Dopłaty do paliwa, dopłaty do nawozów, do zbóż, silosów czy w końcu do kredytów oraz dodatki emerytalne dla sołtysów i miliardy przeznaczone na pomoc hodowcom trzody chlewnej czy w końcu liberalizacja zasad hodowli świń, aby można było “trzymać” je na własne potrzeby. Zasług wymienionych przez ministra było o wiele więcej, jedna tylko rzecz jak do tej pory się nie powiodła:

– Jest jedna rzecz, która jeszcze nam się nie udała i tutaj muszę powiedzieć pokornie, że nie wszystko nam się udało jeżeli chodzi o agroport. Jeszcze pracujemy nad tym cały czas. Myślimy i pracujemy, żeby taki agroport był, w to również bardzo mocno się włączyła Krajowa Grupa Spożywcza i pan prezes Marek Zagórski. To jest jeszcze przed nami. Mam nadzieję drodzy państwo, że również tu ogłosimy sukces – mówił minister.

Minister jako sukces wymienił także zmiany w ekoschematach, już w czasie kampanii przyjmowania wniosków a także kontrowersyjny pomysł wprowadzenia zryczałtowanej dopłaty 225 euro do hektara dla gospodarstw o powierzchni poniżej 5 ha. Podkreślił także, że wbrew krytyce rolnicy rolnicy skorzystali z nich w bardzo dużym stopniu.

– 400 tys. rolników drodzy państwo. To pokazuje, że ekoschematy nie są takie trudne, że rolnicy zrealizowali to, co było założone. Myśmy się nawet troszkę obawiali w Ministerstwie, czy się uda, bo tyle głosów było przeciwnych, a to się udało. Mamy zrealizowane nawet więcej, niż zaplanowaliśmy jeżeli chodzi o ekoschematy – mówił Telus.

Minister wspomniał również o mechanizmie możliwości wykupu części zadłużonych gospodarstw przez KOWR z możliwością wydzierżawienia ich przez te gospodarstwa, tak aby po spłaceniu długów i “wyjściu na prostą” mogły znów odkupić grunty z prawem pierwokupu.

To tylko najważniejsze kwestie poruszone przez ministra podczas konferencji. W całości udostępniamy ją poniżej, a Was drodzy czytelnicy zachęcamy do podzielenia się wrażeniami z pierwszych 100 dni urzędowania ministra w komentarzach, bo jeśli chodzi o ocenę, to głos rolników, czyli Wasz, jest najważniejszy.