Święto kukurydzy w Szepietowie

W niedzielę 9 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu zaprasza na Podlaski Dzień Kukurydzy.

– Współczesna technologia uprawy kukurydzy wymaga od rolnika stosowania nowych środków produkcji oraz ciągłego poszerzania swojej wiedzy, dzięki którym można uzyskać wysokie i opłacalne plony. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów tej rośliny organizowany jest Podlaski Dzień Kukurydzy. Impreza ta, która ma na celu zaprezentowanie najnowocześniejszych technologii produkcji i zbioru kukurydzy, a także pomoc rolnikom w rozwiązywaniu problemów z uprawą tej rośliny, już po raz siedemnasty odbędzie się na polach doświadczalnych PODR Szepietowo – informują organizatorzy.

Specjaliści Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przedstawią nowe metody możliwości zastosowania kukurydzy oraz doradzą w wyborze odpowiednich odmian do uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Natomiast przedstawiciele firm oferujących nasiona kukurydzy udzielą informacji na temat wymagań uprawowych poszczególnych odmian, nie tylko tych przez nich oferowanych. Zaprezentują się również firmy z branży rolniczej m.in. producenci i dealerzy maszyn i urządzeń do zbioru i konserwacji kukurydzy a także producenci środków do produkcji rolniczej. Zaplanowano też pokazy pracy maszyn do zbioru kukurydzy oraz gruberowanie i siew poplonu.

Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy zainteresowani będą mogli zobaczyć kolekcję 139 odmian kukurydzy z 24 firm nasiennych. Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo będzie można przyjrzeć się budowie i plonowaniu wszystkich prezentowanych odmian. W programie przewidziano również wykłady i konsultacje z zakresu produkcji kukurydzy.

Już po raz jedenasty podczas trwania Podlaskiego Dnia Kukurydzy odbędzie się finał Wojewódzkiego Konkursu Orki. Jak co roku targom towarzyszyć będzie rozstrzygnięcie konkursu dla producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” przeprowadzonego przez KRUS oddział w Białymstoku.

Podlaski Dzień Kukurydzy – Program 10.00 Otwarcie Podlaskiego Dnia Kukurydzy– Adam Niebrzydowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu 10.20 Lustracja Kolekcji Odmian Kukurydzy– 139 odmian – Firmy Nasienne – 24 10.20 Wykład: Reakcja kukurydzy na suszę – prof. dr hab. Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu 11.00 Wykład: Hodowla FarmSaat AG- Partnerstwo w rolnictwie – prezentacja firmy i odmian – Tomasz Krakowiak – Dyrektor Regionalny w Polsce FarmSaat 11.40 Wykład: Nowości odmianowe kukurydzy kiszonkowej – Janusz Malanowski – Syngenta 12.00 Rozstrzygnięcie konkursu dla producentów mleka – „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” – KRUS Białystok 12.20 Promocja kukurydzy w potrawach – namiot wykładowy 12.30 Konsultacje w zakresie produkcji kukurydzy – namiot wykładowy 13.00 Pokazy:– Cięcia kukurydzy na kiszonkę Hodowla FarmSaat AG + I AGRO Frankopol – Gruberowania + siew poplonu FARMWINTER Hodowla FarmSaat AG + AGRO Frankopol – Tomasz Krakowiak – FarmSaat 9.45 – 14.00 XI Wojewódzki Konkurs Orki

Źródło: PODR