Stawki dopłat bezpośrednich. Jak będą wyglądały w kolejnych latach?

W komunikacie z 13 października b.r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do podawanych przez niektóre media informacji o obniżeniu wysokości płatności bezpośrednich po 2023 r. Te informacje są nieprawdziwe – stwierdza Ministerstwo informując, że “średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach. W ramach osiągniętego na forum UE porozumienia jest realizowany mechanizm wyrównywania stawek płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi”.

Ministerstwo szacuje, że w przyszłym roku stawka płatności podstawowej w Polsce wyniesie ok. 116 EUR/ha gdy w roku 2022 wynosiła 107 EUR/ha. W kolejnych latach wysokość stawki będzie zwiększana z roku na rok i w roku 2026 r. może wynieść ok. 120 EUR/ha.

We Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027, której elementem jest Europejski Zielony Ład, wprowadzono nowy rodzaj płatności bezpośrednich – ekoschematy. Płatności te ukierunkowane są na uzyskanie pozytywnego oddziaływania na środowisko, klimat i dobrostan zwierząt i będą stanowiły dodatkowe wsparcie dla rolników, którzy zdecydują się je realizować. Ekoschematy zastąpiły płatność za zazielenienie. Ministerstwo rolnictwa przewiduje, że suma stawki płatności podstawowej i średniej stawki ekoschematów będzie zbliżona do sumy stawki płatności podstawowej i płatności za zazielenienie (ok. 180 EUR/ha).

Szczegółowe informacje o wysokości projektowanych stawek płatności bezpośrednich na lata 2023–2027 zostały podane w Krajowym Planie Strategicznym WPR.

W komunikacie Ministerstwo podkreśla, że rzeczywista wysokość stawek w Polsce będzie, tak jak dotychczas, określana corocznie, po zakończeniu naboru wniosków, na podstawie danych zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Albert Katana