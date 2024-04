Wyłączenie małych gospodarstw z ekoschematów i stawka za nowy ekoschemat “Grunty wyłączone z produkcji”

Jeszcze w tym roku ma dojść do dwóch dużych zmian w Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027; pojawi się nowy ekoschemat “Grunty wyłączone z produkcji”, zaś gospodarstwa do 5 ha zamiast spełniać wymogi ekoschematów będą mogły skorzystać z ujednoliconej płatności wzorem roku poprzedniego.

“Grunty wyłączone z produkcji” to ekoschemat, który ma spełnić oczekiwania związane z dotychczasową, kontrowersyjną normą GAEC 8; do powierzchni maksymalnie 4% gruntów ornych w gospodarstwie będzie można otrzymać w takim przypadku 563 zł/ha.

– Na gruntach wyłączonych z produkcji będzie obowiązywał zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin – czytamy w komunikacie Ministerstwa.

Druga zmiana to płatność dla małych gospodarstw; gospodarstwa do 5 ha zamiast korzystać z ekoschematów, będą mogły otrzymać w kampanii dopłat 225 EUR/ha w ramach tejże płatności. Nie oznacza to jednak, że takie gospodarstwa będą wykluczane z innych płatności. Będą mogły skorzystać m.in. z Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu a także płatności obszarowych w ramach II filaru WPR; płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych).

Płatność dla małych gospodarstw będzie wymagała akceptacji Komisji Europejskiej.