Spadek cen żywca wieprzowego w Niemczech i w Polsce 

W ostatnim tygodniu cena skupu żywca wieprzowego w Niemczech spadła do 2,20 euro za kilogram. Zareagowały na to polskie ubojnie, obniżając ceny o 25 gr/kg.

Jak informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej “POLPIG”, w Niemczech ostatni tydzień przyniósł spadki cen żywca wieprzowego – ceny spadły o 5 eurocentów do 2,20 €/kg. Pomimo że “bezpośrednim powodem redukcji ceny było mniejsze zainteresowanie zakupem surowca do przetwórni ze względu na krótszy tydzień ubojowy, ponieważ na wtorek 3 października przypadł dzień świąteczny, który spowodował większą presję na ceny skupu żywca wieprzowego”, to nie ustaje presja na spadek cen, którego oczekują największe firmy przetwórcze w Niemczech.

Na spadki cen w Niemczech zareagowały polskie ubojnie obniżając ceny o 25 groszy za kilogram wagi poubojowej. W Polsce dodatkowo panuje niepewność rynkowa związana z kolejnymi ogniskami ASF u świń, a wysokie ceny energii skłaniają przetwórnie do ograniczania zapasów magazynowych wieprzowiny.

Źródło: POLPIG