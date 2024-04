Zwiększ kondycję roślin dzięki stosowaniu alg

Wyciągi z alg zawarte w wielu preparatach dostępnych na rynku dostarczają roślinom wielu substancji bioaktywnych. Wpływających korzystnie nie tylko na wzrost i rozwój roślin, ale również na poprawę ich kondycji. Substancje te dodatkowo korzystnie wpływają na parametry glebowe.

W preparatach na bazie alg znajdują się między innymi auksyny, cytokininy, betaina, alginiany i prolina. U młodych roślin ważnym działaniem preparatów z algami jest lepszy rozwój systemu korzeniowego, w efekcie zwiększenia stosunku masy korzeni do masy części nadziemnych roślin. Wpływa to na wzrost pobierania wody i składników pokarmowych przez rośliny, co w konsekwencji korzystnie oddziałuje na ich wzrost i rozwój.

Algi dzięki zwiększeniu zawartości cytokinin w roślinach regulują podziały komórkowe i stymulują kiełkowanie nasion, a także opóźniają procesy starzenia się roślin, w efekcie hamowania rozkładu białek roślinnych. Substancje czynne zawarte w algach wpływają także na przemieszczanie się cytokinin do tworzących się owoców, jak również zwiększają syntezę egzogennych cytokinin w samych owocach.

Ekstrakty z alg brunatnych zwiększają syntezę fitohormonów oraz przeciwdziałają negatywnym skutkom stresów abiotycznych, takich jak susze i wysokie temperatury. Odgrywają również istotną rolę przy odbudowie roślin po ekstremalnych warunkach pogodowych, na przykład po gradzie czy też ulewnych deszczach. Ekstrakty z alg zwiększają efektywność procesu fotosyntezy, między innymi w efekcie zwiększenia zawartości chlorofilu, co skutkuje poprawą plonowania roślin.

Obecna w algach betaina wykazuje działanie ochronne przed działaniem niskiej i wysokiej temperatury na komórki roślinne. Odgrywa również istotną rolę przy prawidłowej budowie i integralności błon komórkowych. W warunkach silnego zasolenia betaina chroni chloroplasty przed ich degradacją i tym samym warunkuje prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy. Z kolei alginiany zawarte w ekstraktach z alg, które stanowią składnik ściany komórkowej, wpływają na ochronę rośliny przed niedoborem wody, między innymi poprzez tworzenie struktur wiążących wodę. Gospodarkę wodną roślin reguluje również zawarta w ekstraktach z alg prolina, która tym samym chroni roślinę przed skutkami suszy.