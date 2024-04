Jubileusz i nowy prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Z tej okazji w Sopocie w dniach 25-26 kwietnia br. zostały zorganizowane obchody jubileuszu połączone ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Izby. To wyjątkowa okazja i dlatego Walne Zgromadzenie wyjątkowo zostało zorganizowane w Sopocie. W poprzednich latach zwykle odbywało się w Toruniu, czyli w mieście gdzie znajduje się siedziba Izby.

Pierwszy dzień było okazją do świętowania. Poprzedzone to było jednak roboczym popołudniem, podczas którego zgromadzeni mieli okazję by zapoznać się z dwoma prelekcjami. Pierwszą z nich, której tematem była synergia personal brandingu, sztucznej inteligencji oraz roli mediów społecznościowych w kontekście branży rolniczej wygłosił Wojtek Kardyś – ekspert ds. komunikacji, cyfrowy Ambasador UE, wykładowca akademicki i mówca (TEDx), entuzjasta AI.

Temat przygotowany był pod kątem branży maszyn rolniczych, który poruszył znaczenie budowy silnego osobistego brandu w erze cyfrowej, wykorzystując narzędzia coraz popularniejszej Sztucznej Inteligencji (która już nie jest modą, a trendem) do optymalizacji strategii. Ponadto poruszył kwestię kultury feedbacku w branży, wskazując jej wpływ na rozwój marki osobistej oraz interakcję z drugą osobą. Drugim zaprezentowanym tematem był wykład pt. „Przemiany w świecie i ich wpływ na gospodarkę Polski” dr Jacek Bartosiak – CEO Strategy&Future, autor bestsellerowych książek dotyczących zmian geopolitycznych we współczesnym świecie, nominowany do bestsellera Empiku 2023 za książkę “Najlepsze miejsce na świecie”. Na zakończenie tej części relację z działań Izby w miniony roku zaprezentował Leszek Weremczuk pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego w Izbie.

Wieczór to już część oficjalna, na której firmy będące w Izbie od samego początku, czyli od 1999 roku zostały wyróżnione jubileuszowymi statuetkami. Zaprezentowano również film, będący opowieścią o najważniejszych wydarzeniach i krokach milowych w historii Izby. Film był tym bardziej interesujący bo miał charakter dokumentu, a bohaterami byli przedstawiciele firm od lat związanych z Izbą. Wieczór uatrakcyjnił występ kabaretu, a prowadzącym całą galę był Kamil Baleja – prezenter Radia Zet.

Drugi dzień to już cześć robocza poświęcona obradom Walnego Zgromadzenia. Najważniejszymi elementami posiedzenia były wybory władz Izby. Zgromadzenie odbywało się wg zasad nowego statutu, przyjętego 21 marca br., który przewiduje zmiany w strukturze Zarządu oraz nowy organ we władzach – Radę Nadzorczą.

Zarząd został rozbudowany o trzech członków zarządu, gdzie każdy z nich reprezentuje inną grupę przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. To również zmiana organizacyjna wynikająca z nowego statutu. Od teraz członkowie Izby podzieleni są na trzy grypy: producentów, importerów i dealerów a każda z grup desygnuje do zarządu swojego przedstawiciela.

Najważniejszy jednak był wybór Prezesa Zarządu. Do wyborów stanęło dwóch kandydatów: dotychczasowy Prezes – Wojciech Bury z firmy Bury Maszyny Rolnicze oraz Przemysław Bochat z firmy Swimer Sp. z o.o. Sp. k. Ostatecznie uczestnicy Walnego Zgromadzenia zdecydowali o wyborze na Prezesa Przemysława Bochata. Nowy prezes wybrany został na czteroletnia kadencję. Na członków zarządu wybrano: Artura Szymczaka (Kuhn Maszyn Rolnicze) reprezentującego importerów, Seweryna Borkowskiego (KFMR Krukowiak) – reprezentującego producentów maszyn oraz Macieja Małolepszego (Małolepszy Group) jako przedstawiciela dealerów.

W Radzie Nadzorczej – nowym organie Izby decyzją uczestników Walnego Zgromadzenia zasiądą: Krzysztof Kinstler (Societe Promodis) – jako Przewodniczący oraz Wiesław Kujawa (Reitech) i Marek Kunce (Roltop) jako członkowie Rady.

W strukturze organizacji pozostaje nadal Rada Izby, która jest organem doradczym i opiniotwórczym. Jej przewodniczącym będzie Michał Matuszewski (Agromix Rojęczyn), wiceprzewodniczącym Paweł Bawolski (Korbanek).

W 1999 roku firmy z branży założyły Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Podstawowym celem i motywacją była organizacja własnej wystawy rolniczej, która odpowiadałaby standardom i wymaganiom zarówno firm wystawiających się na niej jak również rolników zwiedzających wystawę. Tak powstało AGRO SHOW. Od tamtego czasu AGRO SHOW jest największym i najważniejszym projektem realizowanym przez Izbę, w tym roku przypada 25 edycja tej wystawy.

Obecnie Izba to nie tylko AGRO SHOW. W ciągu 25 lat rozwinęła swoją działalność, wystawy są bardzo ważne, ale to nie jedyne projekty przez nią realizowane. Izba jest jedyną organizacją skupiającą firmy z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Należą do niej wszyscy liczący się na rynku producenci maszyn, importerzy działający na polskim rynku i czołowi dealerzy maszyn rolniczych. Izba jest silnym głosem branży, działa w jej interesie i reprezentuje jej sprawy. Jest w stałym kontakcie w organami administracji państwowej i zabiera głos w sprawach dotyczących branży.

W ciągu 25 lat wielokrotnie wpływała na rozwiązania legislacyjne, które dotyczyły podmiotów z branży. Obecnie bardzo ważnym obszarem działania Izby jest edukacja i inwestycje w młode pokolenia. Izba od lat organizuje konkursy dla młodzieży szkół średnich – Młody Mechanik na Medal, a do trzech lat dla studentów – Student na Medal. Laureaci tych konkursów startują potem w międzynarodowych konkursach umiejętności zawodowych na poziomie europejskim – EuroSkills i światowym – WorldSkills. Izba jest oficjalnym partnerem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i odpowiada za przygotowanie zawodnika w konkurencji mechanika maszyn rolniczych i budowlanych na te zawody. W 2023 roku Rafał Piechaczek zawodnik, który wcześniej był laureatem konkursów Młody Mechanik na Medal i Student na Medal zajął 3 miejsce w konkursie EuroSkills, który odbył się w Gdańsku. To bardzo duży sukces i świetny przykład dla młodzieży, że warto inwestować w siebie, rozwijać się, być zdeterminowanym by osiągnąć sukces jakim niewątpliwie jest takie wyróżnienie.

Izba wspiera również edukację zawodową na wyższych poziomach. „Wiosenne warsztaty z agrotroniki” to projekt szkoleniowy skierowany do nauczycieli szkół zawodowych. Podczas dwóch dni nauczyciele biorą udział w warsztatach przygotowanych przez specjalistów z firm i nauczycieli akademickich. W tym roku wzięło w nich udział 84 nauczycieli z całego kraju.

Izba jest wreszcie wydawcą książki „Systemy agrotroniczne” – jedynego kompleksowego opracowania dotyczącego agrotroniki. Podręcznik po wcześniejszej rejestracji udostępniany jest za darmo na stornie Izby. A już wkrótce dostępne będzie 30 zeszytów ćwiczeń, które opracowywane są w międzynarodowym zespole przy udziale ekspertów Izby. Będzie to doskonałe uzupełnienie książki i znakomity materiał dydaktyczny pozwalający nauczycielom na prowadzenie zajęć, praktyk i ćwiczeń zawodowych.

Członkowie Izby mogą natomiast korzystać ze szkoleń w ramach projektu „Akademia Handlu i Zarządzania”. To cały zestaw szkoleń ze sprzedaży, marketingu, zarządzania, prowadzone przez doświadczonych trenerów z trzech firm, które współpracują z Izbą przy tym projekcie.

Izba jest również twórcą raportów i opracowań dotyczących rynku maszyn rolniczych. Co miesiąc tworzone są raporty dotyczące rejestracji ciągników i przyczep. Dane bezpłatnie udostępniane są członkom Izby a także dziennikarzom z prasy branżowej. Kolejne opracowanie to indeks nastrojów w branży, który prezentowany jest co pół roku i przedstawia nastoje wśród przedsiębiorców w branży maszyn. Wspólnie z partnerami z innych krajów realizowany jest projekt badawczy – indeks zadowolenia dealerów. Jest to badanie wśród dealerów ciągników, którego celem poznanie jest mocnych i słabych punktów współpracy pomiędzy sprzedawcą a producentem. Badanie to realizowane jest w ramach organizacji CLIMMAR, do której Izba należy do 2008 roku. CLIMMAR to organizacja skupiająca dealerów maszyn. Dzięki członkostwu Izba ma możliwość współuczestniczenia w międzynarodowych projektach badawczych i edukacyjnych a także wymiany doświadczeń i dzielenia się najlepszymi praktykami ze swej działalności. Izba jest również częścią organizacji CEMA skupiającej producentów maszyn, od połowy 2023 roku jest jej pełnoprawnym członkiem i angażuje się w pracę tej organizacji.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych to silny głos branży. Izba obecnie zrzesza 174 członków, firmy zrzeszone w Izbie zatrudniają ponad 20 tysięcy pracowników, producenci maszyn należący do Izby operują w niemal w 70 fabrykach na ternie kraju, a roczna wartość obrotów wszystkich firm należących do Izby przekracza 5 mld złotych.

Źródło: PIGMiUR