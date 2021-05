Poważne ożywienie na rynku żywca wieprzowego. Ceny już bywają wyższe niż w Niemczech

Na taki stan rzeczy składa się kilka czynników, przede wszystkim zaś zmniejszona podaż w połączeniu ze zwiększonym popytem spowodowanym poluzowaniem obostrzeń wobec branż hotelarskiej i gastronomicznej. Rozkręca się też powoli sezon grillowy.

To wszystko pozytywnie wpływa na kształtowanie się cen oferowanych przez rzeźnie. Co ciekawe, ceny oferowane przez podmioty w Polsce potrafią być już wyższe od cen rekomendowanych w Niemczech.

W porównaniu do stanu sprzed tygodnia, średnie ceny żywca wzrosły średnio o 20 gr/kg, z 4,65 zł/kg 10 maja do 4,85 (maksymalnie nawet 5,60 zł/kg) w poniedziałek 17 maja. W klasie E na wbc ceny dochodzą do nawet 7 zł/kg wobec 1,46 euro/kg w Niemczech, a więc ok. 6,6 zł.