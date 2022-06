Spada zużycie pestycydów w Unii – słodkogorzki sukces

W dniu 15 czerwca 2022 r. Komisja opublikowała zaktualizowane postępy w realizacji celów redukcji pestycydów „od pola do stołu” na lata 2011-2020. Przedstawia trendy w stosowaniu i ryzyku stosowania pestycydów chemicznych także tych, które wskazuje za bardziej niebezpieczne.

Stosowanie pestycydów chemicznych i ryzyko związane z nimi wykazują spadek o 14 proc. w stosunku do okresu 2015-2017 i 1 proc. spadek w porównaniu do 2020 r.

Stosowanie bardziej niebezpiecznych pestycydów wykazuje spadek o 26 proc. w stosunku do okresu 2015-2017 i 9 proc. spadek w porównaniu z 2020 r.

Wyniki wskazują na ciągłe zmniejszanie stosowania i ryzyka pestycydów chemicznych. Rok 2020 to jest drugim rok z rzędu, w którym nastąpiło znaczące ograniczenie stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów.

Niewątpliwie KE wskazuje to jako sukces w strategii „od pola do stołu”. Efekt wynika bowiem z systematycznie wycofywanych substancji czynnych i tym samym ograniczaniu liczby dostępnych preparatów w ochronie roślin, która niestety coraz bardziej kuleje. Nie „kuleją” natomiast szkodniki, choroby i chwasty, w wręcz mają się coraz lepiej – silniej i intensywniej atakują uprawy. Niestety po wycofaniu substancji KE nie oferuje nowych, skutecznych rozwiązań do walki z agrofagami.