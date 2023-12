Polska z nowym Rządem bardziej uległa wobec Brukseli w sprawach rolnictwa?

Bruksela po wyborach parlamentarnych, a teraz zaprzysiężeniu nowego Rządu, bez wątpienia liczy na nowe otwarcie w relacjach z naszym krajem. Wymowne słowa w tym kontekście padły podczas ostatniej Rady AGRIFISH.

O sprawach poruszanych podczas tego wydarzenia już pisaliśmy. To co jednak zwróciło naszą uwagę podczas poniedziałkowej konferencji podsumowującej AGRIFISH, to słowa jej przewodniczącego Luisa Planasa Puchadesa. Tenże został zapytany o sprzeciw Polski wobec projektu rozporządzenia nt. nowych technik genomowych; Polska nie zgadza się z nim, ponieważ ma obawy dotyczące monopolizacji rynku nasiennego przez właścicieli patentów, którymi – zdaniem polskiej delegacji – są duże koncerny.

– Niektórzy byli przeciw w tej decyzji. Pan wspomniał o Polsce. O ile dobrze zrozumiałem, doszło do zmian politycznych w ostatnich godzinach konkretnie w Polsce, więc jestem bardzo ostrożny co do wniosków w tej sprawie. Natomiast być może jest tutaj jakieś nowe okienko możliwości co do zmiany w niektórych krajach, które są kluczowe w uzyskaniu podejścia i wymaganej większości – odpowiadał w poniedziałek wieczorem Puchades.

Słowa Puchadesa, choć on sam związany z Komisją Europejską nie jest, mówią dużo co do oczekiwań unijnych dygnitarzy wobec nowego polskiego Rządu. Jak będzie wyglądała jego polityka wobec takich spraw jak wspomniane rozporządzenie nt. technik genomowych czy zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin? Czy będzie to pojednanie z Brukselą za wszelką cenę przy założeniu, że każdy pomysł Komisji jest dobry? Czy w dobie głoszonych haseł odbudowy pozycji Polski w Unii Europejskiej stać nas będzie na konstruktywną krytykę chociażby ambitnych projektów środowiskowych uderzających w rolnictwo? O tym przekonamy się niebawem.