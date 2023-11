Ograniczenie pestycydów odrzucone przez Parlament Europejski

Brak większości w parlamencie dla wprowadzenia przepisów ograniczających stosowanie pestycydów – poinformowało biuro prasowe Parlamentu Europejskiego. Mowa o zaproponowanym przez Komisję Europejską projekcie rozporządzenia w sprawie “zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin” (SUR).

“W następstwie debaty, która odbyła się we wtorek 21 listopada , w środę 299 posłów do Parlamentu Europejskiego głosowało za odrzuceniem wniosku Komisji zmienionego przez posłów do PE na posiedzeniu plenarnym, przy czym 207 poparło wniosek, a 121 wstrzymało się od głosu. Tym głosowaniem Parlament skutecznie odrzucił wniosek Komisji i zamknął pierwsze czytanie. Rada musi jeszcze określić swoje stanowisko w sprawie wniosku, aby określić, czy zostanie on ostatecznie odrzucony, czy też wróci do Parlamentu do drugiego czytania” – czytamy w, lakonicznym, jak na tak ważną sprawę, komunikacie Parlamentu Europejskiego.

Wniosek Komisji oparty był na propozycji Rady Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (EP ENVI), przeciwko której protestowały organizacje rolnicze takie jak CIBE (o czym pisaliśmy tutaj ) czy Copa-Cogeca.

Nie przyjęcie projektu rozporządzenia SUR to dobra wiadomość dla rolników. W opinii CIBE ten projekt to „wyraźny atak na konwencjonalne, zrównoważone rolnictwo, które żywi Europejczyków”.

Copa – Cogeca wydała oświadczenie, w którym stwierdza:

“Odrzucenie przez Parlament Europejski propozycji Komisji dotyczącej Zrównoważonego Użytkowania Środków Ochrony Roślin (SUR) to decydujący sygnał. Posłowie do PE wysłali jasne przesłanie: konieczne jest zakończenie braku dialogu, narzucania celów z góry, odmowy oceny skutków oraz braku finansowania dla propozycji dotyczących rolnictwa!

Rolnicy i spółdzielnie rolnicze w UE będą nadal dążyć do poprawy zrównoważenia środowiskowego, ale potrzebują realistycznych celów i odpowiedniego wsparcia. Niestety, te elementy całkowicie brakują w tekście Komisji. Copa i Cogeca konsekwentnie krytykują rozdźwięk między retoryką polityczną a brakiem konkretnych rozwiązań w tej propozycji.

Do samego końca posłowie próbowali poprawić propozycję za pomocą długich list głosowań, ale słusznie uznali, że to nie wystarczy. Zdecydowali więc, że nie odesłą jej z powrotem do odpowiedniej komisji, lecz do samej Komisji. Cała ta polaryzacja mogła zostać uniknięta, a rozwiązania znalezione bez ideologicznej upartości kilku decydentów przez cały proces!

Strategiczny dialog, który poszukuje przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, jest teraz bardziej kluczowy niż kiedykolwiek. Rozwiązania można znaleźć tylko poprzez dialog z rolnikami i ich spółdzielcami, a nie poprzez narzucanie oderwanych celów z góry bez rozwiązań!”