Nie tylko Unia. Chiny ograniczają stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych

Do 2025 roku Chiny chcą zmniejszyć wykorzystanie pestycydów w uprawie warzyw, owoców i herbaty o 10 proc., zaś w uprawach pszenicy, kukurydzy i ryżu ilość ta ma zostać zmniejszona o 5 proc.

Chiny należą do krajów o największym zużyciu pestycydów i nawozów sztucznych na świecie, bo chociaż na ich terytorium znajduje się zaledwie 7 proc. gruntów ornych, to jednostkowe zużycie nawozów jest o 2,7 razy większe od średniej światowej. Z powodu intensywnie prowadzonej produkcji rolnej coraz bardziej zagrożona jest różnorodność biologiczna. Ponadto dochodzi do przyśpieszonej degradacji gleby oraz zanieczyszczenia wód.

To nie pierwsze wysiłki chińskiego resortu rolnictwa w walce z nadmiernym stosowaniem chemikaliów w uprawach; pierwsza kampania w tym celu rozpoczęła się w 2015 roku , a wg danych Ministerstwa zużycie pestycydów spadło o 16,8 proc., a nawozów sztucznych o 13,8 proc.

Ograniczenie zużycia pestycydów i nawozów sztucznych w Chinach to dobra wiadomość; powinno to zmniejszyć globalną presję popytową na światowe dostawy.