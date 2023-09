Rząd w Kijowie przyjął uchwałę – Ukraina nie eksportuje do 5 krajów bez ich zgody! 

Ukraiński rząd podjął uchwałę o pozwoleniach na eksport 4 zbóż na terytorium UE i obecnie nie eksportuje produktów rolnych do 5 krajów przygranicznych bez ich zgody. Poinformował o tym minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski podczas spotkania online z ministrami rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej w Znojmie w Czechach. W czeskiej miejscowości Znojmo w dniach 25-26 września 2023 r. odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej, w którym wziął udział również minister rolnictwa Ukrainy.

Do Grupy Wyszehradzkiej należą: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry – czyli 4 państwa, które odczuły skutki eksportu zbóż z Ukrainy; trzy z nich po 15 września przedłużyły zakaz importu. W spotkaniu uczestniczył również online ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski.

Polskę reprezentował sekretarz stanu w MRiRW Ryszard Bartosik, który poinformował ministrów, że sytuacja na rynku zbóż w Polsce jest wciąż trudna (co jest pewnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę oficjalne zapewnienia ministra Roberta Telusa – red.)

– Nadal borykamy się z problemami, mimo że od maja do 15 września 2023 r. obowiązywał unijny zakaz przywozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy. Magazyny są częściowo zapełnione jeszcze ubiegłorocznym zbożem, ponieważ rolnicy nie mieli gdzie sprzedać swoich płodów rolnych – powiedział wiceminister Bartosik, cytowany w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa.

Ministrowie rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się co do konieczności wypracowania długofalowych rozwiązań zapewniających uczciwe warunki konkurencji z ukraińskimi producentami rolnymi a czeski minister Marek Vyborny w imieniu Grupy zaapelował do Ukrainy o wycofanie skargi złożonej do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciw Polsce, Słowacji i Węgrom.

Minister Mykoła Solski poinformował ministrów Grupy Wyszehradzkiej, że “Ukraina opracowała procedurę weryfikacji eksportu 4 płodów rolnych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej. A obecnie nie eksportuje produktów rolnych do 5 krajów przygranicznych bez ich zgody” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy.

– Wprowadzamy wewnętrzną procedurę weryfikacji eksportu 4 upraw (kukurydza, rzepak, słonecznik, pszenica) do 5 krajów UE. Procedura ta przewiduje wydanie pozwolenia przez rząd Ukrainy w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o wywóz. Odpowiednia uchwała Rządu została już podjęta, w związku z czym eksport do 5 krajów bez ich zgody nie jest już możliwy. W ciągu tych 30 dni Ukraina informuje Komisję Europejską i właściwy kraj o otrzymaniu wniosku o eksport” – podkreślił Mykoła Solski.

Minister Solski poinformował również, że Ukraina przesłała propozycje dot. sposobu działania opracowanego mechanizmu do krajów sąsiadujących i czeka na odpowiedzi. Jak czytamy w komunikacie, Solski “podziękował każdemu krajowi za zrozumienie, chęć i możliwość komunikacji w celu rozwiązania sytuacji z ukraińskim eksportem produktów rolnych” – Bułgarii za gotowość do negocjacji, Rumunii za zrozumienie, Węgrom i Słowacji za wysłuchanie propozycji i gotowość do dalszej dyskusji.

Minister Mykoła Solski podziękował również Polsce:

„Specjalne podziękowania dla Polski za maksymalne wsparcie, które zawsze było i jest teraz. I za to, że o naszej propozycji zaczęliśmy rozmawiać już w zeszłym tygodniu. Nasze produktywne negocjacje są kluczem do pomyślnego uregulowania sytuacji i stabilności w sektorze rolnym każdego kraju”.

Ciśnie się na usta pytanie – nie można było tak od razu? Tylko brakuje odpowiedzi, “jakie diabły w tym mieszały”…