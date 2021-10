Rynek mleka. Rosną ceny mleka i koszty produkcji

Hodowcy krów mlecznych z pozoru nie powinni mieć powodów do narzekań. Ceny oferowane im za mleko od dłuższego czasu są stabilne i co więcej na wysokim poziomie, co jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku międzynarodowym. Mleczarnie za dostarczone mleko średnio płaca im około 1 ,55 złotych za litr. W niektórych rejonach kraju nawet 1,75 zł/l.

Niestety rosnące koszty produkcji powodują frustracje również i wśród hodowców krów mlecznych. Dziś, jak sami twierdzą, bardziej opłaca się siedzieć w domu i patrzyć jak rośnie zboże niż hodować krowy. Szczególnie, że do pracy w oborze coraz częściej brakuje chętnych. Jeśli koszty produkcji, a szczególnie paszy i nawozów będą rosły w tak szybkim tempie, hodowla stanie się po prostu nieopłacalna.

Eksperci Komisji Europejskiej przewidują, że skup mleka w UE wzrośnie o 0,3 proc. w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Oczekuje się, że pogłowie bydła mlecznego spadnie o 0,9 proc.