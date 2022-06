Rośnie ukraiński eksport zbóż

Ukraińcy wyeksportowali w maju ponad 1 mln ton zbóż. W skali miesiąca to najwięcej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jednak w porównaniu do eksportu z miesięcy przedwojennych to nadal bardzo niewiele.

W maju wyeksportowano dokładnie 1,01 mln ton zbóż. Dla porównania w kwietniu wyeksportowano 622 tys. ton, a w marcu zaledwie 216 tys. ton. Natomiast w maju zeszłego roku w maju Ukraina wyeksportowała 3,13 mln ton zbóż.

Najwięcej wyeksportowano w zeszłym miesiącu kukurydzy, bo aż 94,6 proc. Większość eksportu realizowana jest drogą kolejową – 53 proc. Drugim kanałem eksportu są ukraińskie porty na Dunaju, które odpowiadają za 43 proc. ukraińskiego eksportu. To więcej niż w kwietniu (27 proc.) i w marcu (17 proc.). Reszta eksportu realizowana jest głównie ciężarówkami.

Obecnie Ukraińcy i organizacje międzynarodowe poszukują sposobu na odblokowanie Morza Czarnego. W tę sprawę zaangażowana jest m.in. ONZ i Unia Europejska. W rozmowy z Rosją na ten temat mocno angażuje się Ankara.