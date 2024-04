Niepokoje na Bliskim Wschodzie mogą podbić cenę rzepaku. Chiny “psują” rynek zbóż

Wzrost cen rzepaku w krótkiej perspektywie – tego możemy się spodziewać w związku z ostatnimi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Dużo w tym kontekście będzie zależało także od wycen oleju palmowego.

Ataki Iranu na Izrael oraz dalszy ciąg konfliktu izraelsko-palestyńskiego powinny spowodować wycenę premii za ryzyko. Na razie nie ma również sygnałów co do spadku cen oleju palmowego, co powinno działać wspierająco na rynek rzepaku. Również umocnienie się dolara wobec euro powinno wpłynąć pozytywnie na ceny w Paryżu nie tylko w przypadku rzepaku, ale i pszenicy oraz kukurydzy.

Jeśli chodzi o tę ostatnią, to pogarszają się perspektywy zbiorów w Ameryce Południowej; CONAB obniżył prognozę dla Brazylii na 111 mln ton, choć USDA szacuje je na 126 mln ton. Z powodu nasilonego występowania spiroplazmy karłowej drastycznie spadły szacunki zbiorów dla Argentyny – do zaledwie 49,5 mln ton z zapowiadanych wcześniej nawet 55 mln ton.

Warunki dla rozwoju pszenicy w USA są oceniane na dobre. W południowych obszarach Rosji z kolei nastroje psuje susza. Zbiory pszenicy we Francji mają być poniżej średniej; stan upraw jest oceniany najgorzej od 4 lat, a dodatkowo sama powierzchnia upraw jest mniejsza, podobnie zresztą jak w Niemczech. Specjaliści zwracają uwagę na przyśpieszoną o ok. 2 tygodnie wegetację. Dobre warunki panują w Polsce i w dotkliwie dotykanej ostatnimi laty suszami Hiszpanii. Te spowodują prawdopodobnie większe straty w Bułgarii i Rumunii.

Negatywny wpływ na rynek mają ostatnie decyzje Chin; CHRL wstrzymała zakupy dużych partii ukraińskiej kukurydzy. Również import soi uległ w pierwszym kwartale osłabieniu i jest na poziomie najniższym od 2020 roku.

Źródło: Kaack