Rolnicy o ciągnikach Claas

Wybór odpowiedniego ciągnika to jedna z najbardziej kluczowych decyzji, jaka zapada w gospodarstwie. Pewny i niezawodny sprzęt to w końcu podstawa pracy każdego rolnika, a także niemała inwestycja. Dlatego, aby wybrać najlepszy ciągnik, warto zasięgnąć opinii innych użytkowników. W zależności od potrzeb, prowadzonej produkcji czy klasy uprawianych gruntów, warto wiedzieć, który ciągnik okaże się optymalny.

To, jaki ciągnik okaże się najlepszy do naszych prac, z pewnością zastanawia codziennie wielu rolników. Niezależnie czy będzie to rozbudowa swojego parku maszyn czy wymiana traktora na nowszy, ciągnik powinien być uniwersalny i bezawaryjny, a także przygotowany do pracy z posiadanymi maszynami towarzyszącymi oraz dający możliwości pracy z większymi maszynami.

– Praktycznie każdego dnia gdzieś w Polsce zapada decyzja o zakupie nowego ciągnika. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to decyzja łatwa i musi opierać się ona na wielu indywidualnych czynnikach od rodzaju uprawy, klasy uprawianych gleb, ukształtowania terenu po ergonomię, komfort pracy i łatwość obsługi. Dlatego ciągniki CLAAS cechuje tak duży przekrój zalet, że każdy, odwiedzając swojego dealera, jest w stanie wręcz idealnie dobrać niezawodną maszynę do swoich potrzeb – mówi Emil Kaźmierczak Product Manager z Claas Polska.

A co na ten temat mówią sami zainteresowani rolnicy?

Maciej Górny z Parzęczewa podkreśla uniwersalność i łatwą obsługę ciągnika Claas Arion 510

Claas Arion 510 to jeden z najbardziej popularnych ciągników marki Claas wśród rolników. Pan Maciej Górny posiada taki ciągnik, w którym najbardziej ceni uniwersalność oraz łatwą i prostą obsługę.

– Według mnie najlepszy ciągnikiem jest Claas Arion 510. Posiada m.in. ładowacz czołowy, który można szybko odłączyć, a także ma jedno złącze zintegrowane z hydrauliką i elektryką, przez co jego odłączanie i podłączenie wymaga tylko jednokrotnego wyjścia z kabiny. Cenię ten ciągnik również za stabilność oraz jego gabaryty (masa i rozstaw osi), gdyż do lżejszych prac nie potrzebuje przedniego obciążnika – tłumaczy Pan Maciej Górny.

Wersja CIS+ ciągnika ARION 510 posiada również ceniony przez użytkowników podłokietnik z elektrozaworami, dzięki czemu obsługa jest wygodna i daje możliwość ustawienia wydatku i czasu pracy. Dodatkowo dwie pamięci obrotów, umożliwiają ustawienie dwóch prędkości WOM, jednej do pompowania a drugiej do rozlewania gnojowicy, co również ułatwia pracę Panu Maciejowi, który hoduje było oraz uprawia rośliny.

Piotr Olejniczak z Zamysłowa docenia wysoki komfort w ciągniku Claas Axion810

AXION ujmuje użytkownika wysokim komfortem, dzięki któremu praca jest przyjemniejsza i może być kontynuowana dłużej. Ciągnik posiada najwyższą wersję wyposażenia z dotykowym terminalem obsługowym CEBIS, dzięki któremu obsługa jest bardzo prosta i precyzyjna. Właśnie m.in. za te cechy ceni maszynę Pan Piotr Olejniczak.

– Komfort, ergonomia i łatwość obsługi to kluczowe cechy, które przeważyły w wyborze ciągnika Axion 810 w moim gospodarstwie. Podłokietnik z drążkiem CMOTION, na którym obsługuje wszystkie funkcje maszyny oraz wiele innych czynności, które można wykonać z drążka CMOTION, zmienia zupełnie poziom codziennej pracy na o wiele lepszą. Dodatkowym atutem jest amortyzacja kabiny w czterech punktach oraz przedniej osi i obydwu podnośników. To sprawia, że nie zamieniłbym tej maszyny na żadną inną – tłumaczy Pan Piotr Olejniczak.

Artur Dzierzęcki z miejscowości Niskie Wielkie, zwraca szczególną uwagą na niskie spalanie ciągników Arion 440 i Arion 420

Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Wie o tym najlepiej Pan Artur Dzierzęcki, który przed zakupem ciągnika szukał ekonomicznego rozwiązania do swojego 100-hektarowego gospodarstwa. Niskie spalanie, wysoki moment obrotowy i silnik o dużej pojemności w Claas Arion 440 i 420, sprawiły, że ciągniki mogą pracować na niskich obrotach. Ale to nie jedyne zalety, które przekonały rolnika do zakupu maszyny Claas.

– Dla mnie w tym ciągniku ważna jest niezwykle dobra integracja z ładowaczem czołowym. Ciągnik posiada panoramiczną kabinę i jest idealnie skomponowany, dzięki czemu zapewnia dobrą widoczność i doskonały komfort pracy. Mogę nim operować bez dodatkowych obciążników, a zestaw zachowuje się stabilnie. Dzięki wydajnej pompie 100 l/min ładowacz pracuje jak mała ładowarka. Przed zakupem, DEALER umożliwił mi jazdę próbną oraz zaoferował korzystne finansowanie. Te rozwiązania oraz odpowiedzi na moje potrzeby były strzałem w dziesiątkę. Jeśli miałbym kupić kolejny ciągnik, z pewnością będzie to właśnie Claas – podkreśla.

Michał Nierychlewski, prowadzący firmę usługową Nieryś w okolicach Rypina, podkreśla bardzo dużą stabilność i bezpieczeństwo pracy ciągnikiem Arion 630

Według Pana Michała najlepszy ciągnik to Claas Arion 630. Konstrukcja ciągnika sprawia, że jest to bardzo stabilna maszyna zarówno w polu jak i na drodze. Podczas transportu przydaje się amortyzowany podnośnik oraz hamulce w czterech kołach, dzięki czemu nie obawia się niebezpiecznych sytuacji na drodze, dysponując wystarczającą siłą hamowania.

– Wykonuję m.in. usługi siewu zbóż, kukurydzy czy buraków oraz uprawą orki. Ciągnik Claas Arion 630 jest najbardziej stabilny wśród innych maszyn. Ma bardzo dobry uciąg, niskie spalanie. Ekonomiczny w polu, funkcjonalny i intuicyjny podłokietnik. Przed zakupem testowałem wiele ciągników, lecz Claas Arion 630 okazał się tym najbardziej stabilnym. W dodatku posiada opcje telemetryczne, dzięki czemu moja żona zawsze wie, gdzie jestem – dodaje Pan Michał Nierychlewski.

Jarosław Gajewski ze Zgagowo Wieś ceni szczególnie wysoką ergonomię pracy swoimi ciągnikami Claas: Elios 240, Axos 340 CX, Arion 420 i Arion 440

Pan Jarosław w swoim parku maszynowym posiada wiele ciągników marki Claas, a ostatnim zakupem był Arion 440.

– Zdecydowałem się na ciągnik Arion 440, gdyż posiada on bardzo przydatną funkcję obsługi ładowacza i zestawu dwóch kosiarek z wielofunkcyjnego dżojstika umiejscowionego na podłokietniku. Dzięki czemu ręka przez cały dzień ergonomicznie spoczywa na oparciu. Wielofunkcyjny dżojstik w dodatku pozwala mi na obsługę dwóch kosiarek i również steruje przekładnią i silnikiem, a także zmianą kierunku jazdy. Model, na który się zdecydowałem, jest wyposażony w przekładnię z sześcioma biegami pod obciążeniem, dzięki czemu mogę dobrze dobrać prędkość roboczą do warunków na polu podczas koszenia – tłumaczy Pan Jarosław i jak dodaje, ciągnik Claas Arion 440 jest jedyny w swym rodzaju i potrafi dokładnie to, czego się od niego oczekuje.

Przypomnijmy, że ciągniki marki Claas zostały ocenione najwyżej w kategorii „Ergonomia i bezpieczeństwo” podczas ostatniego Niezależnego Badania Opinii Rolników (NBOR) prowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Jerzy Zawiński z firmy ZNTK Paterek podkreśla bardzo wysoką siłę ciągu w ciągniku Claas Arion 610.

Niezwykle mocny Claas Arion 610 sprawdza się nie tylko na polu. Okazuje się, że Claas Arion 610 idealnie sprawdza się również podczas wykonywania niecodziennych zadań w firmie ZNTK Paterek, która zajmuje się naprawą wagonów towarowych. Tu zmodyfikowany Arion 610 zastępuje pracę lokomotyw spalinowych i przetacza składy ważące nawet 600 ton. Jak się sprawdza w takich warunkach? Pan Jerzy Zawiński podkreśla, że ciągnik Claas jest tak dobry, że umożliwia liczne manewry na bocznicy dzięki bardzo dobrej sile uciągowej umożliwiające ciągnięcie składów wagonów o łącznym ciężarze od 600 do 800 ton, a przy tym zawsze może liczyć na szybki i profesjonalny serwis.

