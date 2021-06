Restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski o wsparcie do 30 czerwca

Do 30 czerwca można w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Restrukturyzacja małych gospodarstw.

O wsparcie w ramach tego poddziałania może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro.

– Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich. Rolnik starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii – wypłacanej w dwóch ratach na wniosek (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu) informuje ARiMR.

Wnioski o przyznanie wsparcia na restrukturyzację małych gospodarstw należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.