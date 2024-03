Dodatkowe pieniądze na opasy w tegorocznej kampanii dopłat

Możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy na opasy, w tym także HF-y. Również przez właścicieli stad liczących powyżej 150 DJP. To nowości tegorocznej kampanii składania wniosków o dopłaty obszarowe i bezpośrednie, która rozpocznie się 15 marca.

250 zł do krowy mamki i 133 zł do opasa to wsparcie finansowe dla gospodarstw, które uczestniczą w systemie QMP. By skorzystać z tej szansy, wystarczy złożyć wniosek w jednej z 4 jednostek certyfikujących, pozytywnie przejść audyt i uzyskać certyfikat QMP. Później trzeba zgłosić zwierzęta do ekoschematu „Dobrostan zwierząt” w okresie od 15.03-15.05.2024 r. i czekać na przelew z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kalkulacja ile można zyskać jest prosta:

– liczba sztuk bydła w opasie QMP X 133 zł

– liczba sztuk mamek QMP X 250 zł.

Możliwość objęcia bydła HF oraz innych ras mlecznych i mieszańców to nowość w systemie QMP. Od tego roku wprowadzono nowe wydanie Standardów Systemu QMP i poszerzono jego zakres o bydło ras mlecznych. To bardzo ważna informacja, bo choć pogłowie bydła mięsnego rośnie, to w dalszym ciągu prawie 90% cieląt do opasu pochodzi od krów mlecznych. Dzięki tej zmianie prawie każdy hodowca bydła w Polsce będzie miał możliwość przystąpienia do systemu QMP. Co ważne uczestnikami systemu mogą być też stada większe niż 150 DJP i takie też gospodarstwa mogą otrzymać wsparcie. Wiele z nich spełnia te standardy. Dlatego przystąpienie do systemu QMP jest takie proste.

To z jednej strony pozwoli uzyskać dodatkowe pieniądze, a z drugiej potwierdzi wysoką jakość produkowanego w gospodarstwie żywca wołowego. System QMP powstał, aby wzmocnić zaufanie między podmiotami, które tworzą łańcuch dostaw „od pola do stołu”. Znak QMP poświadcza standardy praktycznie całego proces produkcji i jest gwarancją wysokiej jakości mięsa, a później produktów, które z niego powstają. Jego wymogi są dostosowywane do rosnących oczekiwań konsumentów. Dzięki temu polska wołowina zdobywa kolejne rynki na świecie. To jedno z założeń Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Możliwość skorzystania z dodatkowych dopłat w zamian za przystąpienie do systemu QMP to kolejny krok w kierunku budowy wysokojakościowego zaplecza w surowiec, który trafia z Polski na cały świat.

80% polskiej wołowiny jest eksportowana. Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości i powtarzalny żywiec wołowy może w niedalekiej przyszłości przełożyć się na wyższą cenę, a co za tym idzie zwiększenie dochodu gospodarstw. Szczegółowe informacje czekają w Polskim Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego, biurach powiatowych ARiMR, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i jednostkach certyfikujących

Źródło: Funduszu Promocji Mięsa Wołowego