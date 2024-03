Trwa realizacja płatności końcowych. Na dopłaty dobrostanowe trzeba jeszcze zaczekać

– Do 11 marca 2024 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała blisko 2,2 mld zł w ramach płatności końcowych z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok. W tej kwocie są też pieniądze wypłacone w ramach ekoschematów powierzchniowych – ponad 475 mln zł. Łącznie z zaliczkami do rolników w ramach dopłat za 2023 rok trafiło ok. 11,4 mld zł – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W 2023 roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1,24 mln rolników, a przeznaczona na nie pula środków to blisko 17 mld zł. Od 16 października do 30 listopada wypłacane były zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok. W tym okresie na konta beneficjentów trafiło niemal 9,2 mld zł. Od 1 grudnia przekazywane są płatności końcowe – do 11 marca ARiMR wypłaciła je w kwocie blisko 2,2 mld zł, w tym ponad 475 mln zł rolnikom, którzy w swoich wnioskach o dopłaty złożyli deklarację prowadzenia praktyk w ramach ekoschematów powierzchniowych. Natomiast ubiegający się o wsparcie w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt”, ze względu na niezakończone jeszcze okresy referencyjne dla niektórych wariantów, na środki muszą poczekać do kwietnia. Czas na wydanie decyzji w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. mija 31 maja 2024 r., a realizacja wypłat z tego tytułu powinna się zakończyć do 30 czerwca 2024 r. Warto, by oczekujący na pieniądze sprawdzili, czy ARiMR ma właściwe numery kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, pieniędzy nie uda się skutecznie przekazać. Źródło: ARiMR