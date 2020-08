Rekonstrukcja rządu dotknie Ministerstwo Rolnictwa?

Zapowiadane na wrzesień zmiany w rządzie mogą również dotyczyć Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak się dowiedzieliśmy, w planach jest nie tylko zmiana szefa resortu, ale być może również jego reorganizacja polegająca na połączeniu z Ministerstwami: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Środowiska i Klimatu.

Jak wróble na dachu ćwierkają, propozycję objęcia teki ministra rolnictwa podobno otrzymał poseł Jarosław Sachajko z Koalicji Polska – PSL – Kukiz 15. Kandydatura ta ma charakter bardziej polityczny niż merytoryczny; Sachajko aby zostać ministrem rzekomo musi namówić do zmiany barw politycznych i przejścia do obozu koalicji rządzącej pięciu swoich partyjnych kolegów. Czy mu się to uda – czas pokaże.

Wybór nowego ministra rolnictwa to duży problem dla obozu rządzącego. Rolnictwo to przecież dziś bardzo trudny kawałek chleba. Dlatego nikt za bardzo nie pali się do objęcia tej funkcji. Na pewno nie będzie to łatwe, ponieważ zgodnie z tym co powiedział Machiavelli, ludzie wybierają najczęściej rozwiązania pośrednie, które są najgorsze ze wszystkich, a to dlatego, że nie potrafią być ani całkiem źli, ani całkiem dobrzy.