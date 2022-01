Rejestracje nowych przyczep z nie mniejszą dynamiką jak ciągniki w 2021 roku

W samym tylko grudniu ubiegłego roku zarejestrowano 662 szt. nowych przyczep rolniczych, a cały rok 2021 producenci mogą uznać za bardzo udany, gdyż sprzedaż w porównaniu do roku 2020 wzrosła o ponad 30 proc.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, na podstawie danych z CEPiK, od początku roku zarejestrowano w Polsce 8655 szt. nowych przyczep rolniczych. Jest to 2022 szt. więcej niż w przed rokiem co oznacza to wzrost o 30,5 proc..

Na pierwszym miejscu co nie zaskakuje znalazła się firma Pronar, która cały czas pozostaje liderem rynku. Ubiegły rok przyniósł rejestrację 3224 szt. nowych przyczep tej marki. Wynik ten jest o 587 szt. lepszy niż w 2020 roku. Dla producenta z Narwi oznacza to 37,3 proc. udziałów rynkowych.

Na kolejnych pozycjach w rankingu znalazła się firma Metal-Fach, która zarejestrowała 1131 szt. nowych przyczep, co dało jej 13,1 proc. udziałów rynkowych. Podium zamyka z kolei Wielton, któremu przypadło 764 szt. i 8,8 proc. udziałów. Natomiast tuż za podium znalazł się mirosławicki Metaltech, który sprzedał 749 szt. nowych przyczep i osiągnął 8,7 proc. udziałów rynkowych.

Jeśli chodzi o podział rynku pod względem rodzaju sprzedawanych przyczep to z roku na rok zwiększa się udział przyczep skorupowych na podwoziach typu tandem lub tridem. Jak powiedział Michał Modzelewski z firmy Pronar, nie są to może jakieś wielkie wzrosty, jednak mocno już zauważalne. Podobnie jak z roku na rok rolnicy wybierają coraz większe tonażowo modele, co wiąże się oczywiście z rozwojem gospodarstw.