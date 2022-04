Rynek nowych przyczep z pokaźnymi wzrostami po I kwartale br.

Sprzedaż nowych przyczep w przeciwieństwie do rynku nowych traktorów odnotowała bardzo duże wzrosty w pierwszych 3 miesiącach br. W kraju zarejestrowano ponad 2 tys. nowych przyczep co daje wzrost o ponad 36 proc. rok do roku.

Jak podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych na podstawie danych zebranych z CEPiK w samym tylko marcu 2022 zarejestrowano 907 szt. nowych przyczep rolniczych, czyli o 230 sztuk więcej niż w marcu zeszłego roku.

W sumie przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku zarejestrowano 2041sztuk nowych przyczep rolniczych. Jest to 544 sztuki więcej niż przed rokiem. Wynik ten oznacza wzrost o 36,3 proc.

Niezmiennie liderem rynku pozostaje firma Pronar z, która w pierwszym kwartale zarejestrowała 834 szt. Wynik ten jest aż o 256 szt. lepszy niż rok wcześniej, kiedy to zarejestrowano 578 szt. przyczep marki Pronar. Marka ta, poprawia swoje udziały rynkowe w stosunku do zeszłego roku o 2,3 proc. i obecnie posiada 40,9 proc. udziałów.

Druga w zestawieniu jest marka Metal-Fach z 202 rejestracjami i udziałami 9,9 proc.. Trzecia natomiast w zestawieniu marka Metaltech, notuje 9,1 proc. udziałów rynkowych i 185 szt. zarejestrowanych przyczep.

Marka Wielton zajmuje czwarta pozycję – 98 szt. zarejestrowanych przyczep. Na kolejnych miejscach znajdują się Mar-Pol – 90 szt., Wodziński – 86 szt. i Meprozet –78 szt.

Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze modele rejestrowanych przyczep w pierwszych trzech miesiącach br. to zestawienie otwiera model Pronar T653/2 z 167 rejestracjami. Na drugim miejscu znajduje się model Pronar PT672 z 69 szt. Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje Pronar PT612 z ilością 63 szt..