Pronar nowym dystrybutorem ciągników TYM w Polsce

Dotychczas głównym i jedynym importerem koreańskich ciągników TYM do Polski była firma Hydromasz. Jednakże od 1 listopada tego roku to już nie Hydromasz, a firma Pronar została oficjalnym importerem TYM-a.

Zgodnie z informacjami jakie uzyskaliśmy w firmie Pronar to właśnie ona została od 1 listopada oficjalnym importerem ciągników TYM do Polski, a firma Hydromasz będzie je jeszcze sprzedawać do końca grudnia br.

Ciągniki będą oferowane na terenie wszystkich Fabrycznych Punktów Sprzedaży Pronar (woj. podlaskie, woj. lubelskie, woj. mazowieckie) w przedziale mocy od 19 KM do 130 KM i jak informuje Pronar, są objęte ofertą atrakcyjnego finansowania fabrycznego.

Koreańczycy dotychczas skupiali się na mniejszych ciągnikach i oferowane modele kończyły się na mocach około 100 KM. Brakowało czegoś większego i właśnie ten najmocniejszy ciągnik o mocy bliskiej 130 KM, czyli model T130 został pokazany niedawno na targach Agritechnica 2023 w Hanowerze. Szerzej pisaliśmy o nim w naszych relacjach.

Rozpoczęcie dystrybucji traktorów TYM przez firmę Pronar oznacza, że będą one podlegać obsłudze Serwisu Fabrycznego Pronar wraz z pełną dostępnością części zamiennych. Ponadto firma oferować będzie bogate wyposażenie opcjonalne: TUZ, WOM przedni, instalacja pneumatyczna, ładowacz czołowy, błotniki przednie i koła specjalne (np. do upraw międzyrzędowych, trawnikowe, przemysłowe).