Przyczepy o ładowności 10 ton na tandemie. Przegląd rynku i ceny

Na rynku przyczep rolniczych cały czas dominują klasyczne konstrukcje dwuosiowe, choć powoli przybywa zwolenników rozwiązań opartych o podwozie typu tandem. Postanowiliśmy sprawdzić jakie obecnie tego typu konstrukcje burtowe o ładowności 10 t są dostępne na rynku i jak wyglądają ich ceny.

Przyczepy tandemowe zyskują obecnie na znaczeniu i powoli wypierają konstrukcje dwuosiowe. Powodów jest kilka; po pierwsze są one tańsze od przyczep dwuosiowych, po drugie łatwiej nimi manewrować. Są także bardziej stabilne, ponieważ część masy ładunku znajdującego się na przyczepie, a także masy samej przyczepy przenoszona jest na koła ciągnika, co zwiększa jednocześnie jego uciąg.

Nie sposób tu jednak nie wspomnieć o ich wadach względem konstrukcji ze skrętnym dyszlem: ze względu na stopę podporową nieco więcej czasu wymaga ich zaczepianie i odczepianie, a ponadto przyczepy tandemowe bardziej “zachodzą” na zakrętach, przez co ich tor jazdy podczas manewrowania zdecydowanie bardziej się różni od toru jazdy ciągnika.

MCMS Warka

W ofercie tego producenta znajduje się model PT4103N, który dysponuje ładownością 10 t i w standardzie posiada wywrot trójstronny, hydrauliczną stopę podporową, centralne otwieranie burt, dwuobwodową pneumatyczną instalację hamulcową czy też oświetlenie LED. Wymiary skrzyni to 4,2×2,1 m a standardowe ogumienie to 400/55-15,5. Cena modelu z nadstawkami to 57,9 tys. zł netto.

Wodziński

Producent oferuje model WTP2D2 o ładowności 10 t i wymiarach skrzyni 4,2×2,55 m. Przyczepa może zostać wyposażona w burty o wysokości 650 mm i takiej samej wysokości nadstawki co daje pojemność ładunkową 10,5 m3. Oczywiście na wyposażeniu jest dwuprzewodowa instalacja hamulcowa i dopuszczenie do prędkości 40 km/h oraz opony 500/50-17. Model z nadstawkami i burtami 650 mm został wyceniony na kwotę 59,9 tys. zł netto.

Pronar

W ofercie lidera sprzedaży przyczep w naszym kraju można znaleźć kilka modeli tandemowych. Te o ładowności 10 t reprezentują modele T663 w różnych wariantach oraz PT 510. W wyposażeniu standardowym przyczep znajdziemy m.in. dwa kliny kół, drabinkę do skrzyni ładunkowej i błotniki kół tylnych, a także okno do wysypu materiałów sypkich umiejscowione w tylnej burcie. Opcjonalnie przyczepa może zostać wzbogacona o nadbudowę Silo, zwiększającą jej pojemność z 11,8 m3 do 15,7 m3, a dzięki wykorzystaniu dodatkowych nadstaw środkowych można jeszcze ją zwiększyć do 17,6 m3. Cena wersji T663/1 o ładowności 10 t wynosi 76,3 tys. zł netto a modelu PT 510 79 tys. zł netto.

Metal-Fach

W przypadku firmy Metal-Fach modelu tandemowym o ładowności 10 t jest T730/2. W podstawowym wariancie dysponuje on pojemnością 6,5 m3. Przyczepę wyposażono w centralny system ryglowania ścian i spinającą je linkę. Do wyposażenia standardowego należą ponadto szyber z rynną do rozładunku materiałów sypkich, drabinka, kliny pod koła i cztery plastikowe błotniki. Podwozie przyczepy to konstrukcja oparta na resorach parabolicznych. W wersji z nadstawkami przyczepa kosztuje 75 tys. zł netto.

Wielton

Producent z Wielunia oferuje konstrukcję burtową o oznaczeniu PRC-2B/W10 przeznaczona przede wszystkim do transportu materiałów sypkich. Wyposażono ją w system centralnego otwierania każdej burty, a także system uszczelnienia, szyber do rozładunku czy błotniki nad tylnymi kołami. Opcjonalnie przyczepę można wyposażyć m.in. w ramkę z plandeką i automatyczny zaczep. Zawieszenie przyczepy opiera się na resorach parabolicznych, a osie przyczep dostarczane są przez firmę ADR. Pojemność przyczepy to 13,2 m3. Cena takiej przyczepy to 84,9 tys. zł netto.

Zasław

Model D-762-10 to przyczepa typu tandem o ładowności 10 t. Wyposażono ją w regulowane ucho dyszla w zakresie 350-850 mm (możliwość agregowania na górnym i dolnym zaczepie). Dyszel jest progresywnie resorowany na tulejach gumowych. Ramę przyczepy wykonano z dwuteownika, a podłogę skrzyni z jednego arkusza o grubości 5 mm. Dźwignie ryglowania centralnego burt dysponują regulacją siły docisku. Przyczepa już w standardzie dysponuje bogatym wyposażeniem, w skład którego wchodzą m.in. okno inspekcyjne, składane stopnie na przedniej ścianie, dwuobwodowy układ hamulcowy z regulacją siły hamowania, hamulce bębnowe, gniazda: pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne dla kolejnej przyczepy i hydrauliczna stopa podporowa. Cena to 87 tys. zł netto.