Regularny spadek cen rzepaku przed żniwami. Możemy spodziewać się kolejnych spadków w kraju

Wczoraj znów bardzo mocno spadła cena rzepaku nie tylko na paryskiej giełdzie Matif, ale także za oceanem. W kontraktach na sierpień rzepak w Paryżu staniał o 3,52 proc., co oznacza spadek o 27 euro za tonę (739,25 EUR/t).

Na giełdzie w Winnipeg cena canoli spadła jeszcze bardziej, bo aż o 3,75 proc. do 962,8 dolarów kanadyjskich za tonę. Gdybyśmy przeliczyli te wartości na złotówki, w Paryżu otrzymalibyśmy 3437,51 zł/t, zaś za oceanem 3273,52 zł (kursy z 20.06.2022 r.).

Cena rzepaku spada niemal nieustannie mniej więcej od połowy maja tego roku. Jeszcze 16 maja na giełdzie Matif jego cena sięgała ponad 844 EUR/t, widzimy więc spadek o ponad 100 EUR/t w przeciągu niewiele ponad miesiąca. Kolejne spadki na rynkach światowych odbiją się zapewne na wycenach kontraktów na ziarno z nowych zbiorów w kraju, które jeszcze w zeszłym tygodniu wynosiły od 3400 zł do 3541 zł/t. W tym tygodniu na pewno będą niższe.

Niewiele za to zmieniły się notowania zbóż; cena pszenicy spadła wczoraj o 0,83 proc. do 388,25 EUR/t, zaś kukurydzy o 0,67 proc. do 334,75 EUR/t.