Pszenica w Polsce najtańsza w Unii Europejskiej. Niewiele lepiej jest z cenami kukurydzy

Ostatnio opublikowaliśmy zestawienie cen pszenicy w Polsce na tle cen w innych krajach Unii Europejskiej. Okazało się, że jest ona w naszym kraju zdecydowanie najtańsza. Jak się okazuje, sytuacja nie wygląda wiele lepiej w przypadku cen kukurydzy.

Zacznijmy od cen w Polsce. Jako że dane Komisji Europejskiej opublikowano na dzień 30 czerwca, aby zbliżyć się do nich najbardziej w zakresie czasowym posłużymy się naszym zestawieniem cen zbóż z 1 lipca br. Wg niego ceny tony kukurydzy zawierały się w przedziale od 1100 do 1350 zł, co daje licząc po kursie euro 4,7 (1 lipca) zakres 234 – 287 EUR.

W zakresie oferowanych w Polsce cen znalazła się zatem tylko cena kukurydzy na Węgrzech, która wg danych KE wyniosła 281 EUR/t, przy czym jest to zdecydowanie górny zakres przedziału. W pozostałych krajach dla których KE opublikowała ceny było tylko drożej; w Słowenii 297 EUR/t, na Słowacji 302 EUR/t, w Chorwacji 326 EUR/t. W Rumunii w porcie w Konstancy kukurydza kosztowała 333 EUR/t. A to kraje z najniższymi stawkami, bo już we Włoszech płacono za kukurydzę 356 EUR/t, w Estonii 372 EUR/t, w Holandii 364 EUR/t, a w Portugalii 390 EUR/t.