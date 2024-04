Matif: rzepak znów poniżej 450 EUR/t, w dół też pszenica

Środa nie była sprzyjająca dla cen pszenicy i rzepaku na paryskim Matifie. W pierwszym przypadku z powodu ciągle słabego popytu, w drugim m.in. z powodu kolejnego spadku cen oleju palmowego.

Pszenica straciła w najczęściej notowanych kontraktach na nowe zbiory 1,75 EUR/t do 214,25 EUR/t, zaś w kontakcie na maj 0,5 EUR/t do 203,25 EUR/t. Większe spadki wyhamowane zostały przez słabnące euro oraz perspektywę mniejszych zbiorów w Unii Europejskiej i na Ukrainie. Przygnębiający nastrój panuje w USA; w Chicago cena pszenicy spadła o 12,4 ct do najniższego od miesiąca poziomu 552,25 ct/bu (190 EUR/t).

Giełda Zbożowa w Buenos Aires szacuje powierzchnię uprawy pszenicy w Argentynie na 5,9 mln ha czyli tak samo jak w sezonie 2023/2024, ale mniej od średniej 5-letniej wynoszącej 6,34 mln ha.

Cena rzepaku w kontraktach na nowy zbiór spadła o 5,5 EUR/t do 449 EUR/t w ślad za spadającymi notowaniami oleju palmowego, które jednak dziś rano rosną. Cena soi wzrosła w Chicago o 4,25 ct do 1164,25 ct/bu (401 EUR/t).

Cena kukurydzy w Paryżu pozostała bez zmian (195,5 EUR/t), zaś w Chicago spadła o 1,75 ct do 331 ct/bu (163 EUR/t).

Źródło: Kaack