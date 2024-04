Cena pszenicy mocno w górę na wieść o izraelskich atakach na Iran

Wczoraj na Matifie i na CBoT doszło do symbolicznych podwyżek cen pszenicy, jednak piątek zapowiada się ciekawie na giełdach towarowych, które reagują na nocne ataki odwetowe Izraela na Iran.

Strach przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie spowodował wzmożone zakupy na giełdach towarowych, i o ile cena pszenicy w Chicago wczoraj wzrosła symbolicznie, to dziś o godz. 7.00 czasu polskiego stawka podskoczyła o 10,25 ct do 563,25 ct/bu.

Tymczasem Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) obniżyła w czwartek swoją prognozę światowej produkcji pszenicy w sezonie 2024/25 o 1 mln ton do 798 mln ton, zaś biuro USDA w Madrycie podało prognozę zbiorów pszenicy w UE na poziomie 156,4 mln ton, czyli o 8 mln ton mniej r/r.

– USDA szacuje, że ostateczne zapasy w UE w tym roku będą wyższe niż w roku poprzednim; wzrosły z 16,69 mln ton do 17,55 mln ton. Oznacza to wzrost o 2,25 mln ton w porównaniu do roku poprzedniego. Do końca roku 2024/25 zapasy mają spaść do 14,08 mln ton, co byłoby najniższą wartością od trzech lat – informuje serwis Kaack.

Rzepak nieznacznie odrobił w Paryżu; jego cena w kontraktach na sierpień wzrosła o 1,75 EUR do 450,75 EUR/t i choć wczoraj spadały notowania oleju palmowego i ropy naftowej, to dziś od rana rosną w konsekwencji izraelskich ataków. Soja straciła wczoraj w Chicago aż o 15,25 ct do 1149 ct/bu.

Kukurydza zdrożała wczoraj o 1,75 EUR do 195,25 EUR/t. IGC obniżyła prognozę globalnej produkcji kukurydzy w sezonie 2024/25 o 7 mln ton do 1,226 mld ton ze względu na spodziewane mniejsze zbiory w USA.

Źródło: Kaack