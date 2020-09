Prognoza na sobotę: burze możliwe w całym kraju

Pierwszy stopień zagrożenia zostaje wydany dla obszaru kraju rozciągającego się od południowo-zachodniej części Polski przez środkową część kraju po północno-wschodnią Polskę głównie przed silnymi porywami wiatru, opadami dużego gradu i w mniejszym stopniu przed intensywnymi opadami deszczu.

Pierwsze burze mogą utworzyć się około południa bądź we wczesnych godzinach popołudniowych. Dość szybko mogą przybierać bardziej zorganizowane formy – w tym w postaci superkomórek burzowych. W mniejszym stopniu możliwy będzie rozwój burz wielokomórkowych z linią szkwału, którym nie będzie sprzyjać niemal równoległy kierunek przepływu mas powietrza w stosunku do ułożenia przechodzącego chłodnego frontu. Nie jest jednak wykluczony rozwój bardziej rozwiniętych burz w postaci wielokomórkowej.

Burzom w zaznaczonej strefie (1) mogą towarzyszyć opady gradu (o maksymalnej średnicy do 2-3,5 cm), porywisty wiatr o prędkości dochodzącej do 60-70 km/h, z lokalnie silniejszymi, chwilowymi porywami do 90-100 km/h, oraz intensywne opady deszczu o natężeniu do 25-35 mm/h. Istnieje również marginalne ryzyko (<15%) wystąpienia lokalnej, krótkotrwałej trąby powietrznej. Burze miejscami mogą wykazywać wysoką aktywność elektryczną.

Największa aktywność burz spodziewana jest w godzinach popołudniowych i wieczornych. Burze przemieszczać się będą przeważnie na wschód z lekkim odchyleniem na północ (kierunek ENE). Potencjalne superkomórki lewoskrętne przemieszczać się będą na północny-wschód (NE), a superkomórki prawoskrętne – na wschód z lekkim odchyleniem na południe (ESE).

Na zaznaczonym obszarze (możliwość wystąpienia burz, kolor żółty) spodziewane burze będą słabsze, co wynika ze znacznie mniejszej dostępnej energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji. Ryzyko opadu gradu będzie znacznie ograniczone, a przechodzącym burzom mogą towarzyszyć silniejsze szkwałowe porywy wiatru (do 60-70 km/h) i przelotne, intensywne opady deszczu do 10-20 mm/h.

Źródło: Polscy Łowcy Burz

Więcej na: www.lowcyburz.pl