Dziś możliwe ekstremalne burze. IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia. Prognoza pogody 14.07.2021

To będzie bardzo niespokojny dzień, szczególnie dla mieszkańców województw: opolskiego, śląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Dla tych regionów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed bardzo silnymi burzami z gradem o średnicy nawet powyżej 5 cm.

Bardzo niespokojnie będzie również woj.: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Dla tych regionów, w całości lub dla ich części Instytut wydał ostrzeżenia przed silnymi burzami.

Wystąpienie niebezpiecznych zjawisk prognozowane jest na godziny popołudniowe, wieczorne a także w nocy. Niebezpieczeństwo będą stanowiły przede wszystkim nawalne opady deszczu dochodzące punktowo do 60 mm, co może skutkować powodziami błyskawicznymi. Wiatr może osiągać nawet do 100 km/h, przy czym niewykluczone jest powstanie układu bow echo z wiatrem dochodzącym do 120 km/h.

Instytut nie wykluczył powstania trąby powietrznej. W razie powstania burzy zabezpieczmy inwentarz i znajdźmy bezpieczne schronienie.