Piorun poraził rodzinę podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa

W miejscowości Poświętne, gdzie odbywały się 18 czerwca Mazowieckie Dni Rolnictwa, uderzył piorun. W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby, w tym dziecko.

Piorun, jak wynika z relacji lokalnych mediów, uderzył w duży dąb, pod którym przed burzą próbowała schronić się rodzina.

– Nie doszło na szczęście do bezpośredniego uderzenia pioruna w te osoby, bo wtedy sytuacja byłaby o wiele gorsza. Dwie osoby rykoszetem zostały poparzone od pioruna. Chłopiec jest zabrany z mamą do ciechanowskiego szpitala na chirurgię dziecięcą, do Płońska przewieziono z kolei ojca. Bezpośredniego stanu zagrożenia życia nie było – poinformował, cytowany przez serwis plonskwsieci.pl, Grzegorz Gaworek z SPZ ZOZ w Płońsku.

Poszkodowane osoby mają pozostać w szpitalach na obserwacji.