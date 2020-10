Ulewy i wiatr do 110 km/h. Wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia

STOPIEŃ 2. obejmuje woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, częściowo mazowieckie, wielkopolskie i małopolskie. Suma opadów w ciągu 24h może osiągnąć 40-70 mm. Powyżej 900-1000 m n.p.m. część opadów będzie stanowić śnieg, do 10-15 cm.

Szczególnie groźna sytuacja spodziewana jest od wtorkowego wieczora na północy kraju, gdzie w środę porywy mogą przekraczać 100-110 km/h. Wiać będzie z północnego wschodu, co spowoduje intensywną cofkę w ujściowych odcinkach rzek oraz znaczne napełnienie Bałtyku i silny sztorm. Silny wiatr spodziewany jest także w głębi lądu, w wielu miejscach do 70-90 km/h, szczególnie w pasie od Pomorza po Wielkopolskę. Dodatkowo w rejonie Trójmiasta możliwe są intensywne opady deszczu, osiągające do 40-50 mm w ciągu 24h.