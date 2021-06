Polska trzecim eksporterem pszenicy poza kraje Unii Europejskiej. Jest blisko historycznego rekordu

Tak wynika z danych opublikowanych przez e-WGT. Co więcej, Polska znajduje się tuż za podium wśród unijnych eksporterów zbóż poza wspólnotę w ogóle z wynikiem 3,34 mln ton do 30 maja, a więc 2,2% więcej w stosunku do ubiegłego sezonu.

Od 1 lipca 2020 do 30 maja br. poza kraje UE wyeksportowano z Polski 3,05 mln ton pszenicy, co oznacza, że stanowi ona aż 91% eksportu naszych zbóż. Mocno wzrósł nasz eksport w ostatnim tygodniu maja, osiągając poziom 60,52 tys. ton, chociaż najwyższy poziom osiągnięto w połowie marca (ponad 213 tys. ton w jednym tygodniu).

Jak informuje serwis e-WGT, Polska może ustanowić historyczny rekord eksportu zbóż poza UE, bowiem do dotychczasowego na miesiąc przed końcem sezonu brakuje jedynie 170 tys. ton.

Jeśli chodzi o pszenicę miękką, Polska ( 12,5% udziału) w eksporcie ustępuje tylko Francji (29,3% udziału) i Niemcom (14% udziału). Zaraz za podium są m.in. Litwa, Rumunia i Łotwa.

