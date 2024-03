Materiał siewny zbóż jarych tańszy niż przed rokiem, choć jest jeden wyjątek. Ceny materiału siewnego wiosna 2024

W ostatnim czasie jeśli chodzi o produkcję roślinną mamy zalew tylko złych informacji, dlatego promykiem słońca, jeśli chodzi o ten rynek mogą być ceny materiału siewnego zbóż jarych, które porównując rok do roku są niższe o 10-15 proc. z jednym tylko małym wyjątkiem.

Zboża jare w strukturze zasiewów zajmują znacznie mniejszą powierzchnię niż oziminy, ale ceny kwalifikowanego materiału siewnego są z reguły na podobnych poziomach. W tym roku jednak spadki cen kwalifikatu odmian jarych są zauważalne, patrząc zarówno w odniesieniu do ubiegłorocznej jesiennej kampanii siewu, jak i rok do roku w stosunku do cen materiału siewnego wiosną poprzedniego roku.

Jednym z najczęściej wysiewanych wiosną gatunków jarych jest z pewnością jęczmień. Dostępność tego gatunku jest obecnie na dobrym poziomie i większość dystrybutorów posiada w swojej ofercie zwykle po kilka odmian. Pozytywne zaskoczenie jest również jeśli chodzi o ceny, ponieważ w zależności od odmiany i hodowcy zaczynają się one już od 2450 zł za tonę i z reguły ceny nie przekraczają 2650 zł/t. Jest to więc wyraźnie niższa, nawet o 10-15 proc. cena niż w ubiegłym roku, gdy za jedną tonę trzeba było zapłacić od 2900 do nawet 3200 zł/t.

Równie chętnie wybieranym przez rolników zbożem do siewu wiosną są pszenice. Także tutaj dystrybutorzy oferują po kilka odmian, które w zależności od odmiany wyceniane są od 2500 do 2700 zł za tonę, co porównując rok do roku również jest ceną niższą o 10-15 proc.

Wyraźnie mniej w ofertach dystrybutorów jest z kolei pszenżyta jarego, które nie jest zbyt chętnie wysiewane przez rolników. Przekłada się to na dostępność odmian u dystrybutorów, którzy oferują z reguły jedną do maksymalnie dwóch odmian tego zboża. Niemniej jednak także i tutaj widać spadek cen porównywalny do pszenicy i jęczmienia, gdyż oferowane odmiany wyceniane są przeważnie w widełkach od 2450 do nieco ponad 2600 zł/t.

Dużym zaskoczeniem w cennikach jarych odmian zbóż jest natomiast owies, którego ceny właściwie się nie zmieniły od ubiegłego roku i trudno jest znaleźć odmianę, która wyceniana byłaby poniżej 3000 zł za tonę. Najczęstszym przedziałem cenowym jest 3000-3300 zł. Dystrybutorzy tłumaczą to zainteresowanie planowanymi przez rolników niższymi zasiewami kukurydzy ziarnowej, do której wielu zraziło się po ubiegłorocznym sezonie.