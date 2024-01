Rynek zbóż: złe wieści dla Unii Europejskiej i Ukrainy

Sytuacja na rynku zbóż staje się coraz bardziej skomplikowana. I chociaż nasz wzrok zwrócony jest w kierunku Ukrainy, to istotne procesy dla rynku globalnego mają miejsce tysiące kilometrów dalej.

Chodzi o zbliżenie Rosji z Chinami; do niedawna kraje te nie były ważnymi dla siebie partnerami w tym kontekście. Wiele zmieniło się w zeszłym roku, kiedy to podpisano porozumienie na mocy którego w ciągu 12 lat z Rosji do Chin ma trafić 70 mln ton zbóż. Jest to o tyle znaczące, że do tej pory Państwo Środka korzystało z dostaw pszenicy i jęczmienia pochodzących głównie z Ukrainy, Australii i Unii Europejskiej.

Już w listopadzie prezydent Putin udał się do Kazachstanu, aby tam rozmawiać o rozwoju szlaków transportowych do Chin i Iraku, a w grudniu Chiny zniosły ograniczenia, na podstawie których można było importować rosyjskie zboże tylko z regionów graniczących.

Na zbliżeniu dwóch azjatyckich gigantów mocno może stracić Ukraina, dla której Chiny były drugim odbiorcą kukurydzy, której z kolei coraz więcej uprawiają Rosjanie. Straci też Unia Europejska, która dotychczas eksportowała do Państwa Środka od sezonu 2019/2020 od 3,9 do 4,9 mln ton. Co więcej, brak możliwości eksportu ukraińskiego zboża w dalsze rejony świata będzie tworzył presję na eksport do Unii Europejskiej, czego konsekwencji już doświadczyliśmy.

Serwis Kaack przytacza prognozę Stefana Vogla z Rabobanku, który jesienią 2021 roku zwracał uwagę, że pogłębiający się kryzys relacji pomiędzy Chinami a USA może wywrzeć wpływ na światowy handel zbożem powodować i tworzenie się bloków handlowych, które wywrą wpływ nie tylko na te dwa mocarstwa, ale także na państwa z nimi sympatyzujące, poważnie wpływając na sektor rolniczy. I chyba trudno odmówić tej prognozie słuszności…

Źródło: Kaack