“Plombowanie transportów to będzie większy przekręt niż tzw. zboże techniczne”. Rolnicy znów wyjdą na ulice

Nie słabną emocje po piątkowej konferencji ministra Kowalczyka na której zapowiedział on m.in. plombowanie transportów zbóż z Ukrainy, co ma w zamyśle władz ograniczyć jego niekontrolowany napływ do kraju. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Wiesława Gryna ze stowarzyszenia Oszukana Wieś, organizatora ostatnich protestów m.in. w Dorohusku.

Stowarzyszenie Oszukana Wieś zrzeszające głównie rolników ze wschodnich województw, które najbardziej ucierpiały w związku z napływem ukraińskich zbóż do Polski, już od dawna apelowało do Ministerstwa Rolnictwa o podjęcie środków zaradczych mających ukrócić proceder niekontrolowanego wwozu ukraińskich zbóż do Polski.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że obecnie wszystkie transporty zbóż przekraczające naszą granicę mają być plombowane, co ma w założeniu spowodować, że napływ ukraińskich towarów będzie podlegał ściślejszej kontroli. To jednak zdaniem Wiesława Gryna ze stowarzyszenia Oszukana Wieś może być jednak jeszcze większy problem niż tzw. zboże techniczne, które niekontrolowanie wjechało do Polski.

– Tego typu działania wyglądają na jeszcze większy przekręt niż miało to miejsce ze zbożem technicznym. Chodzi tu głównie o to, że transporty nie będą plombowane u nas, tylko robić ma to strona ukraińska, a to oznacza wyprowadzenie jakiejkolwiek kontroli poza granice kraju. Poza tym samo Ministerwstwo chyba nie do końca wie, jak to do końca ma wyglądać. Pewne jest tylko to, że zboże zaplombują Ukraińcy, a my nie będziemy mieć nad tym żadnej kontroli. Dodatkowo istnieje ryzyko, że np. zboże będzie wysłane do Niemiec, bo tak będą mówiły dokumenty tranzytowe, a może się okazać, że pojedzie sam papier, a zboże bez problemu zostanie wtedy u nas. Jak więc widać te szumne zapowiedzi nie rozwiązują właściwie problemu z którym borykamy się od ubiegłego roku – mówi nam Wiesław Gryn.

Dodatkowo Wiesław Gryn zapowiedział, że stowarzyszenie Oszukana Wieś na pewno pojawi się w pierwszym dniu kieleckiego Agrotechu, a więsze protesty planowane są na koniec marca br.