Piątkowe zamknięcie sesji na Matif: Ceny zbóż w górę, ceny rzepaku szaleją

Dzisiaj na paryskim Matifie indeksy cen zbóż poszły w górę. Potaniała jedynie kukurydza ze starych zbiorów, jednak w skali tak małej, że możemy mówić o trendzie bocznym. Kontrakty na nowe zbiory drożały solidarnie w przypadku pszenicy, kukurydzy i rzepaku.

Pszenica ze starych zbiorów podrożała w piątek o zaledwie 0,31 proc., co dało cenę 407 EUR za tonę, ale kontrakty na nowe zbiory zdrożały już dość znacząco, bo o 2,88 proc., co na zamknięciu sesji dało cenę 366,75 EUR/t. Z kolei cena kontraktów realizowanych w grudniu skoczyła do 360 EUR/t.

Stare zbiory kukurydzy zaliczyły właściwie trend boczny ze spadkiem o 0,08 proc., co dało cenę 330,75 EUR/t. Za to kontrakty na listopad podrożały o 1,05 proc., dając na zamknięciu sesji cenę 313 EUR/t.

Kolejne rekordy bije rzepak; stare ziarno podrożało o 1,57 proc. do 1081,25 EUR/t. Za to w kontraktach na nowe zbiory za rzepak w porównaniu do czwartkowego zamknięcia trzeba było zapłacić aż o 3,04 proc. więcej – 881,25 EUR/t.