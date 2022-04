Matif: Drożeją kontrakty na nowe zbiory zbóż i rzepaku

Wtorek upłynął pod znakiem wzrostów cen zbóż zarówno w Paryżu jak i za oceanem. Rzepak z nowych zbiorów podrożał o 2,38 proc. do 880,5 euro za tonę, co oznacza powrót na historyczny szczyt.

– Ceny rzepaku na Euronext-Paryż gwałtownie rosły we wtorek, ponieważ Indonezja nadal rozważa rozszerzenie zakazu eksportu olejów rafinowanych na surowy olej palmowy. W poniedziałek ceny olejów roślinnych i rzepaku spadły, gdy okazało się, że wspomniany zakaz nie dotyczy surowego oleju palmowego. Dodatkowo wczorajsze dane StatCan sugerują spadek areału zasiewów canoli w Kanadzie – informuje e-WGT.

Kukurydza ze starych zbiorów zdrożała o 1,5 proc., zaś z nowych o 1,83 proc., co dało cenę odpowiednio 338 i 320 EUR/t. Pszenica w kontraktach majowych zdrożała do 415,25 EUR/t, zaś z nowych zbiorów o ponad 2 proc. do 374,5 EUR/t.

– Poniedziałkowy raport Crop Progress wspierał wzrost notowań pszenicy po obu stronach Atlantyku. USDA pokazał dalsze pogorszenie kondycji amerykańskiej pszenicy ozimej, a udział plantacji zaliczonych do dwóch najlepszych kategorii sięga teraz ledwie 27 proc. – czytamy na stronie e-WGT.

Po ostatnich spadkach na wieść o przerwie w dostawie rosyjskiego gazu do Polski zdrożała ropa; brent o 2,61 a WTI o 3,21 proc. do odpowiednio 104,99 i 101,7 dolarów za baryłkę.