Rekordowe ceny pszenicy w Chinach. Jest o wiele drożej niż w Polsce

Podczas gdy w Polsce obecnie maksymalne ceny pszenicy sięgają 1700-1760 zł za tonę, w chińskiej prowincji Shandong produkującej tego zboża najwięcej w Państwie Środka za tonę pszenicy trzeba było w zeszłym tygodniu zapłacić nawet 3380 juanów za tonę, co w przeliczeniu daje ok. 2277 zł/t.

Chiny wstrzymały w zeszłym tygodniu sprzedaż pszenicy z rezerw strategicznych, co w połączeniu z trudną sytuacją na światowych rynkach spowodowało znaczny wzrost cen tego zboża. W tym roku zresztą zrobiono to wyjątkowo wcześnie, bowiem chociażby rok temu wyprzedaż zboża z rezerw strategicznych trwała do 10 maja.

Chiny to największy producent pszenicy na świecie. Rocznie produkują ok. 136 mln ton tego zboża, jednak zapotrzebowanie tego kraju przewyższa jego produkcję (ok. 148 mln ton).

Najnowszy plan pięcioletni zakłada jednak samowystarczalność Chin jeśli chodzi o zaopatrzenie w zboża.