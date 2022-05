Od 15 do 100 tys. euro dla rolników dotkniętych wzrostem kosztów produkcji. Kto otrzyma pieniądze?

Komisja Europejska zaproponowała 20 maja wyjątkowy środek finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), aby umożliwić państwom członkowskim wypłatę jednorazowej kwoty ryczałtowej rolnikom i przedsiębiorstwom rolno-spożywczym dotkniętym znacznym wzrostem kosztów nakładów.

Według Komisji Europejskiej takie podwyżki cen, zwłaszcza energii, nawozów i pasz zakłócają sektor rolny i społeczności wiejskie, prowadząc do problemów z płynnością finansową rolników i małych przedsiębiorstw wiejskich zajmujących się przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu lub opracowywaniem produktów rolnych. Dlatego wsparcie to rozwiąże zakłócenia na rynku, a tym samym przyczyni się do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

– Po przyjęciu przez współprawodawców środek ten umożliwi państwom członkowskim podjęcie decyzji o wykorzystaniu dostępnych środków w wysokości do 5 proc. ich budżetu EFRROW na lata 2021–2022 na bezpośrednie wsparcie dochodów dla rolników i MŚP prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa, marketingu lub rozwoju produktów rolnych. Stanowi to potencjalny budżet w wysokości 1,4 miliarda euro w UE. Państwa członkowskie są zobowiązane do ukierunkowania tego wsparcia na beneficjentów najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem i zaangażowanych w gospodarkę o obiegu zamkniętym, zarządzanie składnikami odżywczymi, efektywne wykorzystanie zasobów lub metody produkcji przyjazne dla środowiska i klimatu. Wybrani rolnicy i MŚP będą mogli otrzymać odpowiednio do 15 000 euro i 100 000 euro. Płatności należy dokonać do dnia 15 października 2023 r. Aby skorzystać z tej możliwości, państwa członkowskie będą musiały przedłożyć zmianę swojego programu lub programów rozwoju obszarów wiejskich, wprowadzając ten nowy środek – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej.