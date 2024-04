Rozpoczął się proces tworzenia unijnego Obserwatorium Łańcucha Rolno-Spożywczego

Komisja Europejska wystosowała zaproszenie do władz państw UE i organizacji związanych z rolnictwem do zgłaszania kandydatów do Obserwatorium Łańcucha Rolno-Spożywczego UE. Celem tej instytucji ma być badanie kosztów produkcji, marż i praktyk handlowych jako środka wzmacniającego pozycję rolników i budującego zaufanie pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw.

Jak czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej, efektem działań Obserwatorium ma być “zapewnienie większej przejrzystości cen, struktury kosztów oraz rozkładu marż i wartości dodanej w łańcuchu dostaw, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad poufności i konkurencji. Budowanie zaufania między wszystkimi zainteresowanymi stronami a organami publicznymi jest niezbędne, aby zapewnić wszystkim podmiotom godziwe wynagrodzenie za swój wkład i pracę w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych”.

Obserwatorium ma liczyć do 80 członków – przedstawicieli władz krajowych z sektorów rolnictwa, rybołówstwa, dostaw żywności, a także przedstawicieli organizacji: rolników, dostawców środków produkcji, przemysłu spożywczego, handlowców, transportu, logistyki, handlu detalicznego i konsumentów.

Efekty prac Obserwatorium będą publikowane w ogólnodostępnym portalu danych rolno-spożywczych, który zostanie rozbudowany w celu publikowania nowych, odpowiednich wskaźników.

Nabór wniosków trwa do 13 maja. Aby organizacje, które ubiegają się o nominację, musiały być zarejestrowane w rejestrze służącym przejrzystości. Oczekuje się, że pierwsze posiedzenie Obserwatorium odbędzie się w lipcu 2024 r., pod przewodnictwem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej.