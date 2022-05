Komisja Europejska: Emerytury rolnicze w Polsce są kosztowne i dają większe przywileje niż system powszechny

Wczoraj Rada Unii Europejskiej opublikowała zalecenia w sprawie krajowego programu reform Polski na 2022 r. Poza zaleceniami, w których najważniejsze to ukierunkowany wzrost wydatków budżetowych dla gospodarstw domowych i firm poszkodowanych przez wzrost cen energii oraz pomoc uchodźcom, zwrócono też uwagę na system emerytalny z włączeniem rolniczego systemu ubezpieczeń.

W dokumencie podkreślono, że Polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w krajach Unii Europejskiej, co w długiej perspektywie będzie miało niebagatelny wpływ na system emerytalny. Podkreślono, że o ile finansowanie systemu obecnie nie jest zagrożone, to niski wiek przejścia na emeryturę, coraz wyższa średnia długość życia i inne czynniki sprawią, że w przyszłości znacznie spadnie tzw. stopa zastąpienia, czyli relacja między nowo przyznawanym świadczeniem emerytalnym a ostatnim wynagrodzeniem. Będzie to w praktyce oznaczało zagrożenie ubóstwem dla znacznej części emerytów.

Komisja Europejska przewiduje, że do 2070 roku zachowanie świadczeń tylko na dotychczasowym poziomie będzie kosztowało budżet naszego Państwa dodatkowe 6,7 proc. PKB.

– Główne wyzwania w polskim systemie emerytalnym dotyczą niskiego rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę oraz specjalnych systemów emerytalnych (np. dla rolników, służb mundurowych), które są kosztowne i dają członkom większe przywileje niż powszechny system emerytalny – czytamy w dokumencie.