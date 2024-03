Ustępstwa, które nie są ustępstwami, czyli jak Unia Europejska mydli oczy rolnikom

Rada Europejska poinformowała oficjalnie, że „wsłuchała się w głos rolników” i dokonała zmian w Zielonym Ładzie. Zmiany polegają na tym, że od teraz to, o czym decydowała Komisja Europejska, ma zależeć od rządów państw członkowskich. Nie od rolników – rolnicy znów mają słuchać urzędników.

„Wysłuchaliśmy naszych rolników i podjęliśmy szybkie działania, aby rozwiać ich obawy” – mówi cytowany w komunikacie Rady Europejskiej belgijski (Belgia aktualnie sprawuje prezydencję w UE) wicepremier David Clarinval. Specjalny Komitet ds. Rolnictwa zatwierdził zmiany w normach dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) zaproponowane przez Komisję Europejską.

„Rozwianie obaw” ma polegać na tym, że gdy w danym państwie wystąpią nieprzewidziane warunki klimatyczne, państwa członkowskie mają prawo decydować o odstępstwach w stosowaniu się rolników do GAEC.

Komunikat RE wymienia takie przypadki:

– w przypadku normy GAEC 6 dotyczącej pokrycia gleby w okresach wrażliwych : państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w decydowaniu, które gleby należy chronić i w którym sezonie, w oparciu o specyfikę krajową i regionalną,

– w przypadku normy GAEC 7 dotyczącej płodozmianu: płodozmian pozostanie główną praktyką, ale państwa członkowskie będą mogły zastosować dywersyfikację upraw jako alternatywę; jest to mniej wymagające dla rolników, szczególnie na obszarach narażonych na suszę lub duże opady,

– w przypadku normy GAEC 8: rolnicy będą zobowiązani jedynie do zachowania istniejących elementów krajobrazu i odtąd będą zachęcani, na zasadzie dobrowolności , do utrzymywania gruntów ugorowanych lub tworzenia nowych elementów krajobrazu za pomocą ekoprogramów.

Na czym polega sprytny manewr Brukseli? Przekaz jest taki – ustąpiliśmy wam. Nie będziecie do niczego zmuszani. Prawda jest taka – będziecie musieli robić różne rzeczy na swojej ziemi, ale już pod dyktando swoich rządów, nie Komisji Europejskiej. Nie znaczy to, że Komisja Europejska wyrzeka się prawa do kontroli: rządy państw raz w roku będą musiały informować o wszystkich odstępstwach Komisję Europejską.

A przecież rolnicy mówią wyraźnie – nie chcemy Zielonego Ładu. Nie dlatego, że jesteśmy bezmyślnymi niszczycielami środowiska, z którego chcemy wycisnąć wszystko co się da, by zarobić, a „po nas choćby potop”. Nie chcemy Zielonego Ładu, bo Zielony Ład to dyktatura urzędników, którzy są przekonani, że wiedzą lepiej od nas, jak uprawiać ziemię. Chcemy dbać o ziemię, bo to jest nasz warsztat pracy. Wiemy, że „jak się dba, tak się ma”.

„Ustępstwa” Rady Europejskiej to fałszywa zgoda na postulaty rolników. Fałszywa i zbudowana na piasku. Bo polski Plan Strategiczny został przez Komisję Europejską zaakceptowany dopiero po przyjęciu przez Polskę 342 uwag Komisji. Polacy nie mieli tu możliwości kreowania swojej polityki rolnej, tylko „wybór” – albo przyjmiecie te uwagi, albo my nie przyjmiemy Planu. Czy teraz Komisja nie będzie wtrącać się w polskie odstępstwa od GAEC? W którym okresie roku Polska będzie musiała informować KE o wprowadzonych odstępstwach? Jaką mamy pewność, że KE nie będzie naciskała na zmiany?

I wreszcie – jaką mamy pewność, że gdy protesty rolników wygasną (bo wygasną, nikt nie będzie protestował przez lata), Komisja Europejska znów nie narzuci pęt na rolników? Czy nie jest zasadne podejrzewać, że wszystkie te „ustępstwa” są robione „na rympał” byleby tylko zdążyć przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, byleby Europejska Partia Ludowa (sic!) rządząca Unią nie straciła większości? Jaką mamy pewność, że gdy EPL znów wygra wybory, gdy Ursula von der Leyen znów zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej, Unia Europejska nie wróci do „ambitnych celów środowiskowych”?

Nie mamy żadnej pewności. Nie z tą Komisją, nie z tą przewodniczącą, nie z tymi europosłami i urzędnikami UE. Dlatego „ustępstwa” RE nie są prawdziwymi ustępstwami, lecz zwykłym mydleniem oczu.