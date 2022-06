Obniżki cen paliw na Orlenie są, ale o rolnikach nikt nie pomyślał

Tak jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu, w życie wejdą obniżki cen paliw na stacjach sieci Orlen. Niestety, rolnicy raczej na nich za bardzo nie skorzystają.

Promocja na paliwa na stacjach Orlen rozpocznie się 1 lipca br., ale klienci posiadający aplikację Orlent Vitay będą mogli korzystać z rabatów od 27 czerwca br. Niższe ceny mają obowiązywać całe wakacje, a więc przez dwa miesiące.

Z promocji będą mogli skorzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu Vitay, którzy korzystają z aplikacji Orlen Vitay lub tradycyjnej plastikowej karty Vitay.

I tutaj przechodzimy do sedna całej promocji i tego, dlaczego rolnicy skorzystają w marginalnym stopniu z niższych cen. Każdy uczestnik promocji otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (Efecta lub Verva) w ramach trzech tankowań do 50 litrów miesięcznie. Pozwoli to nabyć w okresie wakacyjnym do 150 litrów paliwa miesięcznie z rabatem.

Dodatkowo jeśli posiadamy Kartę Dużej Rodziny, to otrzymamy kolejne 10 groszy rabatu, co daje kwotę 40 groszy niższą na litrze paliwa. Niemniej jednak o ile dobrze, że zrobiono cokolwiek, aby obniżyć ceny paliwa, to o rolnikach ewidentnie nikt nie pomyślał bo limit 150 litrów na miesiąc w niższej cenie jest w przypadku gospodarstwa po prostu śmieszny.