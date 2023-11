Claas Arion 470 w promocyjnej cenie

Firma Claas rozpoczęła właśnie promocję na ciągniki serii Arion, które oferuje w atrakcyjnych cenach i na atrakcyjnych warunkach finansowania oraz w bogatych pakietach wyposażenia. Przyjrzyjmy się zatem co oferują modele Arion i jak są oceniane przez rolników i niezależne instytucje badawcze.

Niskie ceny zbóż, wysokie koszty produkcji, drożejące paliwo nie sprzyjają inwestycjom w rolnictwie. Z drugiej jednak strony rolnik – bez dobrego ciągnika – nic w gospodarstwie nie wymyśli. W cenie są więc niezawodne maszyny pociągowe: bezawaryjne, oszczędne, wielofunkcyjne i do tego tanie w zakupie i utrzymaniu. Czy można znaleźć takie maszyny? Oddajmy głos rolnikom, którzy od kilku lat wykorzystują ciągniki Claas Arion w swych gospodarstwach i to przy różnych pracach.

Paweł Gankiewicz woj. opolskie używa dwóch ciągników Claas Arion. Pierwszy zakupił w 2018 roku, a drugi w 2021 r. Powodem zakupu drugiego, większego ciągnika, była bezawaryjna praca zakupionego w roku 2018 Arion 400. Obydwa ciągniki sprawują się wyśmienicie.

– W obydwu przypadkach widzę, że są to maszyny bezawaryjne. Do tego bardzo łatwe w obsłudze, oszczędne i komfortowe w pracy. W takim pakiecie zasługują na miano ciągników Premium – podkreśla Gankiewicz.

Rafał Prokopek z woj. lubelskiego, zanim zdecydował się na ciągnik, dokonał szczegółowego porównania różnych marek dostępnych na rynku. Finalne wybrał ciągnik Claas serii Arion. Dlaczego?

– Wybrałem Ariona, ponieważ był najtańszym ze wszystkich opcji, jakie miałem na chwilę zakupu. Nie chodzi tylko o sumę pieniędzy, która znajdowała się na fakturze, ale o łączną kwotę, wraz z kosztami eksploatacyjnymi, kosztami ubezpieczenia i odsetkami za finansowanie fabryczne. Ono też na chwilę zakupu było najkorzystniejsze – przyznaje rolnik.

W jego opinii, Arion jest bardzo komfortowym ciągnikiem. Przednia oś jest resorowana, fotel dobrze amortyzuje a kabina pozwala na dobrą widoczność i obsługę wszystkich funkcji. To wszystko pozwala na szybką pracę w ciężkich warunkach.

– Dodatkowo zdecydowałem się na dach panoramiczny. To olbrzymia zaleta, bo rocznie zwożę ok. 1000 bel. Nawet układając najwyższą warstwę, nie boli mnie kark od wychylania się do przodu – widoczność mam z fotela znakomitą – przyznaje Prokopek.

Maszynę nabył w specyfikacji First Claas. Oznaczało to, że ciągnik był już fabrycznie bogato wyposażony w: resorowaną przednią oś, wydajną hydraulikę, amortyzowaną kabinę, Smart Stop, automatykę skrzyni biegów oraz szerokie ogumienie. Rolnik zamówił jednie dodatkowo dach panoramiczny, ładowacz czołowy i sterowanie do niego. Jednak chyba największe wrażenie robi na nim niskie spalanie ON. Oddajmy głos Rafałowi Prokopkowi:

– Wszystko dobrze udokumentowałem, fotografując wyświetlane parametry spalania w czasie różnego rodzaju prac i tankując maszynę zawsze pod korek. Oto, co ustaliłem:

przy orce z pługiem, głębokości pracy ok. 20 cm, spalanie wynosiło 12-13 l ON/ha;

praca gruberem 7-łapowym, dwurzędowym wymagała 7-8 l ON/ha;

na dobrym stanowisku i dobrej słomie można było wykonać do 60 bel/h, a spalanie wyniosło 11,6 l/h;

prace transportowe przyczepą skorupową przy sieczkarni – 6,4 l/h.

Dodajmy, że rolnik często wykorzystuje automatykę skrzyni biegów i funkcję smart stop, co nie bez wpływu pozostaje na wyniki spalania.

Wybór maszyny z bardziej zaawansowaną elektroniką czy skrzynią bezstopniową jeszcze bardziej oszczędziłyby paliwo, ale jak to skwitował Paweł Gankiewicz, właściciel dwóch ciągników Arion: „kupując nowy ciągnik, teraz już nie bałbym się bardziej rozbudowanej elektroniki…”.

Dodatkowo dobre parametry użytkowe ciągników z serii Arion 400 potwierdzają najnowsze niezależne badania DLG:

bogate wyposażenie fabryczne ciągnika: duży rozstaw osi, amortyzacja przedniej osi, osiowa pompa wielotłoczkowa, cztery pary elektrozaworów hydraulicznych, duża i przestronna kabina – czynią ciągnik wszechstronnym i komfortowym;

czterocylindrowy silnik o mocy 155 KM z funkcją BOOST daje moment obrotowy do 600 Nm – to oznacza wystarczający zapas mocy i dobrą elastyczność w pracy;

niskie spalanie ON potwierdzone testami POWERMIX, wynoszące 224-242 g/kWh – znacząco niższe od średniej 264 g/kWh pojawiającej się w innych testowanych ciągnikach podobnej klasy;

szczególne duża różnica w zużyciu paliwa na korzyść ARION w porównaniu z ciągnikami innych marek pojawiała się przy pracach transportowych sięgająca 16%;

mały promień skrętu 10,30 cm.

Obecnie jak informuje firma Claas koszt zakupu ciągnika Arion 470 o mocy 155 KM, gotowego do pracy, bogato wyposażonego to 375 tys. zł netto (dane z dnia 06/11/2023).

