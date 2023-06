W wakacje paliwa na Orlenie będą tańsze. Jakie są zasady promocji?

Dziś podczas konferencji prasowej prezes Orlenu Daniel Obajtek ogłosił zasady wakacyjnych promocji na stacjach tejże spółki.

Od 30 czerwca do 31 sierpnia na stacjach państwowej Spółki będzie obowiązywała promocja, zgodnie z którą klienci zapłacą 30 groszy mniej za litr paliwa. Z Kartą Dużej Rodziny upust będzie jeszcze większy i wyniesie 40 groszy za litr. Promocja ma jednak swoje ograniczenia; limit w jej ramach to 4 tankowania do 50 litrów miesięcznie. Aby skorzystać z promocji trzeba mieć w zanadrzu aplikację bądź kartę VITAY.

Wakacyjna promocja obowiązywała również w zeszłym roku, jednak wówczas zaledwie na 3 tankowania.

Obajtek stwierdził, że promocja Orlenu wyznacza trendy rynkowe, co skłoni także detalistów do obniżania cen na stacjach.