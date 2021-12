Niezwykły nośnik Nexat złotym medalistą targów Agritechnica 2021. Jak działa? [video]

Pomimo, iż w przyszłym roku nie odbędzie się hanowerska wystawa, przyznano tradycyjne medale targów Agritechnica. Złoto tym razem otrzymała jedna konstrukcja i to nie byle jaka, bo wyglądający futurystycznie nośnik narzędzi Nexat.

Nexat jest pojazdem nośnym, który może być używany do wszystkich prac związanych z uprawą roślin, od uprawy roli i siewu po ochronę roślin i zbiory. Specyficzna budowa, która różni się znacząco od dotychczas znanych nośników narzędzi prowadzić ma do zwiększonej wydajności w porównaniu z kombinacjami ciągnika i narzędzia ciągniętego. W wersji 14-metrowej system został zaprojektowany w taki sposób, że 95 proc. całkowitej powierzchni pola nigdy nie jest ugniatane, co skutkować ma wysokim potencjałem plonowania przy dobrej ochronie gleby i środowiska.

Nośnik ten został zaprojektowany jako autonomiczna maszyna robocza i jest wyposażony w system monitorowania peryferyjnego. Do monitorowania procesu dostępna jest kabina, którą można obracać o 270 st. Stanowi to podstawę w pełni zautomatyzowanej obsługi maszyny i umożliwia ręczne prowadzenie pojazdu podczas transportu. Zintegrowane narzędzia są montowane między czterema dużymi, napędzanymi elektrycznie podwoziami gąsienicowymi, które można obracać o 90 st. do jazdy po drogach. Obecnie moc dostarczają dwa niezależne silniki wysokoprężne o mocy 400 kW/545 KM każdy z generatorami. Jednak pojazd został również przystosowany do alternatywnych technologii napędowych, takich jak ogniwa paliwowe.

Bardzo ciekawą opcją jest możliwość zastosowania w pojeździe zintegrowanego modułu kombajnu NexCo, dzięki czemu udało się osiągnąć przepustowość ziarna od 130 do 200 t/h. W innowacyjnej koncepcji omłotu zastosowano rotor o długości 5,8 m zamontowany poprzecznie do kierunku jazdy. Strumień zebranego materiału jest wprowadzany centralnie do rotora. Rotor dzieli go na dwa strumienie materiału. Pozwala to na około dwukrotnie wyższą wydajność omłotu w porównaniu z konwencjonalnymi maszynami i stwarza warunki do równomiernego rozmieszczenia słomy i plew za pomocą dwóch rozdrabniaczy, nawet przy szerokości cięcia 14 metrów.

Wymłócone ziarno trafia do zbiornika o pojemności 36 m³, dzięki czemu na polach o normalnej długości kombajn zbożowy nie wymaga pojazdu przeładunkowego. Rozładunek na pojazd transportowy może odbywać się na uwrociu a przy wydajności rozładunku 600 l/s rozładunek zajmie tylko około minuty.

Jak podkreślono w uzasadnieniu kombinacja Nexat-NexCo daje zupełnie nowy wymiar wydajności omłotu, gdy pojazd nośny jest używany przez cały rok. Koncepcja ta zwiastuje zmianę paradygmatu w rolnictwie i należy ją postrzegać pozytywnie w kategoriach gospodarki zasobami i ekologii.

Oczywiście wspomniana maszyna przeznaczona jest raczej na ogromne ukraińskie, rosyjskie czy amerykańskie pola i tam też była testowana, co można zobaczyć na poniższym filmie zamieszczonym w serwisie youtube.