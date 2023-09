Kosiarki i nośniki narzędzi Kuboty pomogą w każdym gospodarstwie. A przy tym mają interesujące rozwiązania [video]

Kubota Demo Tour 2023 powoli zbliża się do końca; przed nami ostatnie w ramach cyklu spotkanie w Chorzowie we wtorek 19 września. My 12 września w Uleńcu k. Grójca przekonaliśmy się, że warto wziąć udział w tym wydarzeniu, bo maszyny japońskiego producenta na prawdę robią wrażenie.

Podczas pokazu zaprezentowano kilka modeli maszyn do pielęgnacji terenów zielonych. Jedną z nich była kosiarka Z2481. Nie znajdziemy w niej klasycznego układu kierowniczego; dzięki niezależnej obsłudze lewej i prawej półosi charakteryzuje się one zerowym promieniem skrętu.

Kolejna ciekawa maszyna to nośnik narzędzi F251. Podczas pokazu zagregowany został on z agregatem mulczującym, jednak dzięki systemowi sprzęgającemu na układzie zawieszenia możemy zainstalować przeróżny osprzęt, w tym m.in. pług odśnieżny, zamiatarkę czy kosiarki rotacyjne.

Kosiarki z Serii FC3 i FC4 to nowości w portfolio Kuboty; są to kosiarki z wysokim wysypem. Prezentowany podczas pokazów egzemplarz FC3 wyposażono w bardzo ciekawy agregat tnący z odwróconą rotacją i system podwójnych noży V-Twin. Takie rozwiązanie pozwala na maksymalne rozdrobnienie i zagęszczenie materiału w koszu kosiarki. Jej większa siostra – FC4 – to maszyna niezwykle wydajna. Dość wspomnieć o mocy jej silnika wynoszącej aż 50 KM.

Podczas pokazu zaprezentowano także kosiarkę z serii GR wyposażoną w opatentowany system Glide Steer, który zapobiega uszkodzeniu darni na uwrociach.